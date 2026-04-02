Târnovanu nu a mai apărat de mai bine de două luni, de când a fost titularizat portarul under-21, Matei Popa.

Gigi Becali anunț pentru Târnovanu și Rădoi

Întrebat despre situația lui Ștefan Târnovanu, Gigi Becali a dezvăluit că are încredere totală în Mirel Rădoi și nu are de gând să se mai implice la echipă, bineînțeles, atâta vreme cât lucrurile merg așa cum trebuie din punct de vedere al rezultatelor. Astfel, Târnovanu are cale liberă să revină în primul 11 al campioanei en-titre.

Finanțatorul roș-albaștrilor a transmis că ”a și uitat că are echipă de fotbal” și se simte mult mai liniștit de când nu își mai bate capul cu lucrurile ce țin de partea tehnico-tactică.

Gigi Becali este convins că Mirel Rădoi va câștiga play-out-ul cu FCSB, însă are emoții când vine vorba despre meciul de baraj pe care echipa sa îl va disputa pentru o calificare în preliminariile Conference League. Afaceristul crede că adversara se va alege între Dinamo, Rapid sau CFR, în condițiile în care pe U Cluj o vede campioană a României.

”Mirel să facă ce vrea, că eu am uitat că am echipă de fotbal. Doar că mai vorbesc și îmi aduc aminte că face parte din averea mea. M-am gândit acum: ’Ce bine e!’. E bine cât face Mirel treabă, că dacă nu face treabă, nu mai e bine. El îi va spulbera pe ăștia din play-out. Să vedem play-off-ul ăla cu cine îl va juca, cu Dinamo, Rapid, CFR... Cu U Cluj nu cred că va fi campioană”, a spus Becali la Digi Sport.