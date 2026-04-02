Atacantul român este dorit insistent de Gigi Becali pentru a-i face concurență lui Daniel Bîrligea. Patronul FCSB s-a declarat, de mai mult timp, admirator al internaționalului, astfel că ar fi gata să facă un efort financiar pentru a-l aduce la echipa sa.

Recent, Denis Drăguș s-a arătat încântat de ideea de a lucra din nou cu Mirel Rădoi (45 de ani), actualul antrenor de la FCSB. Declarațiile atacantului nu au rămas fără replică din partea fostului selecționer.

Mirel Rădoi: ”Drăguș are un singur defect”

„E un jucător interesant. Îl știu și am avut o relație bună. E un jucător foarte interesant. I-am găsit o chestie în cantonamentul naționalei U21 în 2019, când s-a accidentat la tendon. I-am zis: 'Îmi place că ai o doză de egoism pentru că ești jucător de atac, dar doza ta de egoism e mult mai mare decât ar fi la doi atacanți la un loc'.

Are un singur defect pentru că e prea egoist. În rest, nimeni nu îi poate contesta valoare. Totuși, dacă ne uităm, Denis nu mai are cifrele din campionatul României. Nici n-a avut continuitate, nu cred că are mai mult de 22-23 de partide jucate consecutiv.

Când i se va acorda continuitate, va fi un jucător care să poată facă diferența. Da, e un jucător care mie îmi place. Poate juca în orice sistem în partea stângă sau atacant central. Mie îmi plac jucătorii care pot juca și în centru, și în lateral”, a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Botoșani.

FCSB vine după o victorie importantă, prima cu Mirel Rădoi pe bancă, 1-0 cu UTA Arad pe Arena Națională, astfel că ocupă primul loc din zona play-out-ului, cu 27 de puncte.

De partea cealaltă, FC Botoșani este pe locul nouă, la un singur punct de barajul pentru cupele europene, dar vine după o înfrângere usturătoare la Sibiu, 3-0 cu Hermannstadt.

Denis Drăguș: ”Îl admir foarte mult pe Rădoi”

Zvonurile privind o posibilă revenire a lui Denis Drăguș în țară s-au intensificat la finalul lunii martie, după ce vârful în vârstă de 26 de ani de la Gaziantep și-a manifestat deschiderea de a lucra cu actualul tehnician al bucureștenilor.

„Am lucrat cu el (n.r. - Mirel Rădoi) atât la loturile naționale de tineret, cât și la cel de seniori. Este un antrenor pe care îl admir foarte mult. Dacă și lui i-ar plăcea de mine, m-ar face fericit să lucrez din nou cu el”, a spus Denis Drăguș.