Târnovanu a apărat ultima dată la FCSB pe 29 ianuarie, contra lui Fenerbahce (1-1), în Europa League. Eliminată din cupele europene, campioana a decis să schimbe strategia și să mizeze la meciurile din Superliga pe un portar U21, Matei Popa (18 ani).

Mirel Rădoi anunță că Ștefan Târnovanu va apăra din nou la FCSB

Astfel, Târnovanu nu a mai prins niciun minut în ultimele 9 etape din campionat și s-a discutat intens despre o posibilă plecare a goalkeeper-ului de la FCSB.

Totuși, Mirel Rădoi anunță că situația urmează să se schimbe pentru Ștefan Târnovanu. FCSB va miza și pe alți jucători U21 în acest final de campionat, astfel că vor mai apărea modificări în poartă pe parcursul acestui final de sezon, spune tehnicianul.

"Legat de această problemă (n.r - lipsa minutelor), nu am discutat cu Târnovanu. Și dacă ai fi cel mai puternic om din punct de vedere mental, e clar că ai un disconfort. N-am vrut ca acest disconfort să fie mult mai mare și să apăs pe el. Va veni timpul când lucrurile astea se vor remedia. Nu putem să continuăm la infinit cu această situație.

Chiar dacă nu mai sunt multe partide până la final, vor apărea schimbări și în poartă pentru că și pe ceilalți jucători U21 trebuie să îi vedem la meciuri, nu numai la antrenament.

Ca să răspund direct, n-am avut o discuție directă cu Târnovanu pe acest subiect tocmai că e problemă care doare și nu am vrut să o aduc din nou în direcție. Mesajul meu pentru Târnovanu va fi în particular. El știe deja în mare pentru că au fost anumite discuții", a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Botoșani (vineri, 20:30).

FCSB mai are de disputat 7 meciuri în play-out, după cum urmează: