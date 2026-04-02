FCSB a ratat play-off-ul după ce a terminat pe locul 7 sezonul regulat cu 46 de puncte. În primele două etape din play-out, campioana României a remizat cu Metaloglobus București (0-0) și a învins-o pe UTA (1-0).

Pentru FCSB urmează meciul cu FC Botoșani de vineri seară, ora 20:30, în a treia etapă din play-out. Partida va avea loc la Botoșani.

Mirel Rădoi: ”Sunt probleme care apar zilnic la FCSB”

La conferința de presă premergătoare meciului din Moldova, Rădoi a fost întrebat, printre altele, dacă poartă negocieri cu FCSB pentru prelungirea contractului.

Antrenorul s-a limitat însă să spună că focusul său e cu totul altul decât extinderea înțelegerii sale contractuale cu gruparea roș-albastră.

”Noi încercăm toți cei care suntem în club să rezolvăm problemele de acum. Sunt probleme care apar zilnic. Sunt probleme pe care trebuie să le rezolvăm acum.

Vor fi chestiuni pe care trebuie să le pregătim pentru la vară, perioada de cantonament, indiferent de cine va fi pe acest scaun. Vor fi lucruri care se vor discuta.

Cu cât trece timpul, pentru noi ca staff e un mare avantaj pentru că putem vedea jucători. Va fi mai ușor cu cât va trece mai mult timp”, a spus Rădoi.