Campioana României va juca primul meci din play-out cu Metaloglobus. Partida va avea loc duminică, 15 martie, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Mihai Stoica i-a dat o veste bună lui Rădoi înaintea duelului cu Metaloglobus

FCSB a avut probleme cu accidentările pe parcursul acestui sezon, iar pe lângă revenirea neașteptat de rapidă a lui Mihai Popescu, MM Stoica a anunțat și că Darius Olaru va fi apt la ora jocului cu formația antrenată de Florin Bratu.

Căpitanul lui FCSB a fost indisponibil din cauza unei accidentări pentru meciul cu ”U” Cluj, pierdut cu 1-3 de roș-albaștrii, dar staff-ul medical a formației bucureștene i-a dat undă verde pentru prima partidă din paly-out.

„E ok, doctorul nu l-a trecut pe buletinul medical”, a spus Mihai Stoica pentru Fanatik.ro.

Darius Olaru a bifat 41 de meciuri în acest sezon în tricoul lui FCSB și a reușit să marcheze 12 goluri și să ofere șase pase decisive.

6,5 milioane de euro este cota lui Darius Olaru, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.