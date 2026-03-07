FCSB nu se va putea baza pe căpitanul Darius Olaru în meciul cu Universitatea Cluj, programat sâmbătă, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.

În absența lui Olaru, antrenorii campioanei au pregătit deja o modificare importantă în ofensivă. Potrivit echipelor oficiale de start, Mamadou Thiam va fi titular și va face parte din linia de trei din spatele vârfului Daniel Bîrligea, alături de David Miculescu și Juri Cisotti, care va evolua în poziție centrală.

A revenit Joyskim Dawa!

O altă schimbare apare în defensivă. Joyskim Dawa revine în primul „11” și va face cuplu în centrul apărării cu Andre Duarte. În flancul stâng al defensivei va începe Joao Paulo, în condițiile în care Risto Radunovic nu va fi titular.

Echipa FCSB-ului: M. Popa – Crețu, Duarte, Dawa, J. Paulo – Tănase, Lixandru – Miculescu, Cisotti, Thiam – Bîrligea.

Meciul cu „U” Cluj încheie sezonul regulat pentru FCSB. Bucureștenii vor evolua apoi în play-out, primul din istoria clubului, iar obiectivul este câștigarea acestei faze și obținerea unui loc de baraj pentru calificarea în preliminariile UEFA Conference League.