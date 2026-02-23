Darius Olaru, discurs dur după FCSB - Metaloglobus 4-1

La finalul partidei, liderul Darius Olaru a avut un discurs foarte dur. Mijlocașul spune că FCSB riscă să rateze prezența în play-off pentru că unele meciuri nu au fost tratate serios.

"Mă bucur, cred că am meritat victoria. Trebuie să sperăm în continuare. Din păcate, stăm și la mâna jocurilor. Cât timp sunt șanse, eu intru la fiecare meci să dau totul. Nu vreau să mă gândesc cine ar putea să iasă din play-off. Sper că una dintre ele o să iasă și că noi o să fim acolo.

A fost presiune în vestiar. Trebuie să câștigăm ultimele două meciuri și să stăm la mâna rezultatelor. Nu mă gândeam că o să ajungem aici, în situația asta. Toți am greșit. Echipa, staff-ul, toată lumea a greșit. Nu trebuia să ajungem în situația asta.

Am intrat în multe meciuri pe vârfuri și am ajuns în situația asta. Având în vedere că am ieșit și din Cupă, ar fi dezastruos să nu fim în play-off. Toată lumea vrea să se bată la campionat. E ciudat să vezi stadionul așa gol, dar îi înțelegem și pe suporteri. E normal, cu atâtea rezultate negative", a declarat Darius Olaru, după victoria cu Metaloglobus.

În ultimele două etape, FCSB va înfrunta UTA Arad (deplasare) și Universitatea Cluj (acasă).

Cum arată clasamentul

Doar Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid au obținut biletele pentru play-off. Iată clasamentul, cu două etape înainte de final: