În minutul 45 al partidei disputate pe stadionul Francisc Neuman, la scorul de 3-1 pentru campioană, mijlocașul roș-albaștrilor a fost victima unei intervenții întârziate la mijlocul terenului. Fotbalistul arădenilor a ratat mingea și a pus talpa direct pe glezna jucătorului de la FCSB, care a fost surprins cu piciorul într-o poziție nefirească. Centralul confruntării nu a ezitat și i-a arătat imediat cartonașul roșu jucătorului de la UTA.

Schimbare forțată la pauză pentru FCSB

Până în momentul accidentării, Olaru reușise să ofere două pase decisive colegilor săi. După fault, internaționalul român a avut nevoie de sprijinul staff-ului medical pentru a părăsi suprafața de joc și nu a mai ieșit de la cabine pentru repriza secundă.

Pentru a suplini absența sa, staff-ul tehnic al campioanei a efectuat o modificare tactică la pauză. Risto Radunovic a fost trimis pe teren în flancul stâng al apărării, permițându-i astfel lui Joao Paulo să urce la mijlocul terenului, pe poziția sa obișnuită.

În actualul sezon, mijlocașul evaluat la 6,5 milioane de euro a bifat 41 de meciuri în toate competițiile, marcând 12 goluri și oferind șase pase decisive.