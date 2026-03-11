Vestea neașteptată primită de Mirel Rădoi înainte de debutul lui FCSB în play-out

Antrenorul a acceptat oferta lui Gigi Becali de a se ocupa de echipă până în vară, atunci când va pleca din România pentru a semna cu un club din străinătate.

Rădoi a fost prezentat oficial la FCSB în cursul zilei de marți, când a luat parte și la prima sa conferință de presă de după revenirea la gruparea patronată de Gigi Becali.

Antrenorul în vârstă de 44 de ani a primit o veste excelentă înainte de debutul campioanei en-titre în play-out. Unul dintre jucătorii de bază s-a recuperat după accidentarea gravă suferită la începutul sezonului și poate reveni curând pe teren.

Mihai Popescu ar putea face parte din lotul roș-albaștrilor pentru partida cu Metaloglobus din prima etapă a play-out-ului. Fundașul central s-a accidentat la meciul României cu Austria, scor 1-0, când a suferit o ruptură de ligament încrucișat și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.

Deși medicii anticipau că Popescu nu va mai juca în acest sezon, se pare că fotbalistul s-a recuperat în timp record și este gata să revină pe teren. De altfel, fotbalistul a luat parte și la antrenamentul condus de Mirel Rădoi marți seară.