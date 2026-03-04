OFICIAL Florin Bratu a revenit în Superliga și are o misiune infernală

Florin Bratu a revenit în Superliga și are o misiune infernală
Florin Bratu (46 de ani) a părăsit eșalonul secund și a acceptat o provocare foarte dificilă în Superliga.

Florin BratuMetaloglobusCS Dinamo
Metaloglobus l-a prezentat oficial pe Florin Bratu în funcția de antrenor principal, la câteva zile după ce ultima clasată s-a despărțit de Mihai Teja.

Florin Bratu a semnat cu Metaloglobus

Bratu, care a mai antrenat în prima ligă din România doar la Dinamo și a fost selecționerul naționalei U21 a României, va avea misiunea de a salva Metaloglobus de la retrogradare. Nou-promovata este ultima clasată, cu doar 11 puncte acumulate în 29 de etape.

Florin Bratu, care ieri s-a despărțit de divizionara secundă CS Dinamo, va debuta pe banca lui Metaloglobus la partida cu UTA Arad, din ultima etapă a sezonului regulat, programată sâmbătă, de la ora 14:30.

"Bun venit în familia Metaloglobus, Florin Bratu!

Clubul nostru are plăcerea de a anunța numirea lui Florin Bratu în funcția de antrenor principal. 

Florin Bratu, supranumit „Mitraliera” în perioada în care făcea spectacol în atacul unor echipe precum Dinamo, Rapid, Galatasaray, Nantes sau Valenciennes, aduce la Metaloglobus un bagaj vast de cunoștințe tactice și o mentalitate de învingător.

În cariera de antrenor, Florin a antrenat la echipe precum: CS Tunari, Dinamo 1948, unde a promovat numeroși tineri talentați, Echipa Națională U18 a României, Echipa Națională U21 a României, Concordia Chiajna sau Karmiotissa (Cipru). 

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani, aflat ultima oară pe banca celor de la CS Dinamo, vine pentru a ne ajuta să ne atingem obiectivul vital al acestui sezon: salvarea de la retrogradare.

Mult succes, Florin! Luptăm până la capăt!", a transmis Metaloglobus.

Boris Keca, principal la CS Dinamo după plecarea lui Bratu

După plecarea antrenorului principal Florin Bratu, CS Dinamo din Liga 2 a anunțat astăzi oficial noul staff tehnic al echipei din Ștefan cel Mare.

”CS Dinamo vs CSC Șelimbăr la Buftea

Lotul dinamoviștilor și-a continuat programul de pregătire pentru următoarea partidă în Liga 2 (etapa #20), programată sâmbătă, 7 martie (ora 11:00), la CNF Buftea, împotriva sibienilor de la Șelimbăr.

Echipa noastră s-a antrenat pe terenul sintetic al Velodromului din Complexul Sportiv Dinamo sub conducerea antrenorilor Boris Keca (foto), Florin Matache și Andrei Neagu.

Locul 19 în clasament, din 22 de echipe, CS Dinamo a remizat etapa trecută la Hunedoara, scor 2-2 pe terenul Corvinului, având 13 puncte după 20 de etape disputate în acest sezon.

Primele 6 clasate se califică în play-off, celelalte 16 echipe, împărțite în două serii, vor juca în play-out”, a postat azi la prânz pagina CS Dinamo Fotbal.

