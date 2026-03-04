Metaloglobus l-a prezentat oficial pe Florin Bratu în funcția de antrenor principal, la câteva zile după ce ultima clasată s-a despărțit de Mihai Teja.

Florin Bratu a semnat cu Metaloglobus

Bratu, care a mai antrenat în prima ligă din România doar la Dinamo și a fost selecționerul naționalei U21 a României, va avea misiunea de a salva Metaloglobus de la retrogradare. Nou-promovata este ultima clasată, cu doar 11 puncte acumulate în 29 de etape.

Florin Bratu, care ieri s-a despărțit de divizionara secundă CS Dinamo, va debuta pe banca lui Metaloglobus la partida cu UTA Arad, din ultima etapă a sezonului regulat, programată sâmbătă, de la ora 14:30.

"Bun venit în familia Metaloglobus, Florin Bratu!

Clubul nostru are plăcerea de a anunța numirea lui Florin Bratu în funcția de antrenor principal.

Florin Bratu, supranumit „Mitraliera” în perioada în care făcea spectacol în atacul unor echipe precum Dinamo, Rapid, Galatasaray, Nantes sau Valenciennes, aduce la Metaloglobus un bagaj vast de cunoștințe tactice și o mentalitate de învingător.

În cariera de antrenor, Florin a antrenat la echipe precum: CS Tunari, Dinamo 1948, unde a promovat numeroși tineri talentați, Echipa Națională U18 a României, Echipa Națională U21 a României, Concordia Chiajna sau Karmiotissa (Cipru).

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani, aflat ultima oară pe banca celor de la CS Dinamo, vine pentru a ne ajuta să ne atingem obiectivul vital al acestui sezon: salvarea de la retrogradare.

Mult succes, Florin! Luptăm până la capăt!", a transmis Metaloglobus.