Programat inițial vineri, meciul a fost anunțat sâmbătă, de la ora 18:00, după ce s-a aflat configurația finală din play-off și play-out. În cursul zilei de miercuri, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat o nouă modificare, astfel că meciul FCSB-ului se va disputa duminică.

Gheorghe Mustață, liderul galeriei de la FCSB, a reacționat imediat după decizia luată de Liga Profesionistă de Fotbal și anunță apelul făcut către suporterii campioanei.

Gheorghe Mustață: ”Ce putem să facem noi?”

Aceștia sunt așteptați într-un număr mare pe Arena Națională pentru a-l susține pe Mirel Rădoi, care a revenit la echipă după 11 ani în încercarea de a duce clubul în cupele europene.

„Ce putem să facem noi? Era clar că nu o să le dea voie Jandarmeria. Dar nu ne interesează pe noi, e treaba lor. Ce putere avem noi?

Asta e, biletele s-au pus în vânzare, am făcut apel la suporteri să vină la meci. Nu cred că e problema că s-au pus biletele pentru sâmbătă. Din păcate, suporterii n-au nicio putere.

Era clar că nu se puteau juca două meciuri în aceeași zi în București. Oricum nu ne interesează pe noi când se joacă. Vom fi acolo pentru echipă și Mirel Rădoi indiferent când se joacă meciul”, a spus Mustață, la Fanatik.ro.

Clasamentul play-out-ului după sezonul regulat arată astfel:

FCSB – 23 puncte

UTA Arad – 22

FC Botoșani – 21

Oțelul Galați – 21

Farul Constanța – 19

Petrolul Ploiești – 16

Csikszereda Miercurea Ciuc – 16

Unirea Slobozia – 13

AFC Hermannstadt – 12

Metaloglobus București – 6

Turul barajului dintre primele două echipe din play-out este programat pe 23 mai, iar partida decisivă cu reprezentanta play-off-ului se va disputa pe 31 mai.