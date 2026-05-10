Mircea Rednic a văzut sigla lui Dinamo și a reacționat imediat: ”Asta mă deranjează”

Clubul a anunțat schimbarea prin intermediul rețelelor de socializare, punctând că viitoarea emblemă combină moștenirea istorică cu o viziune axată pe viitor, reprezentând un nucleu structural bazat pe geometrie și forță. Deși intenția comunicată a fost crearea unui simbol stabil care să reziste în timp, susținătorii formației din „Ștefan cel Mare” nu au agreat deloc grafica noii sigle.

După ce a fost anunțat un protest înainte de Dinamo - FC Argeș, conducerea ”câinilor” a luat atitudine și a anunțat că e gata să consulte fanii pentru ”optimizarea” variantei existente.

Mircea Rednic: ”Asta mă deranjează”

Mircea Rednic, antrenorul care a câștigat ultimul titlu cu Dinamo, în sezonul 2006-2007, a reacționat când a văzut sigla pe care ”roș-albii” ar urma s-o folosească din următorul sezon.

„Nu pot să zic că nu mă interesează, chiar mă interesează. Mă deranjează că nu s-a făcut un concurs, măcar de ochii lumii, ca suporterii să aibă și ei un cuvânt de spus. Dinamo a reușit să revină în prima ligă datorită suporterilor, cred că ar fi meritat să se țină cont și de părerea lor.

Din punctul meu de vedere, emblema asta mi se pare cam feminină. Mi-aș fi dorit altceva, ceva ca să reprezinte Dinamo”, a spus Mircea Rednic, la Digi Sport.