Dinamoviștii au șansa de a se desprinde de rivala Rapid în cazul unui succes în această partidă. Dacă va câștiga, echipa lui Kopic se va distanța la cinci puncte de locul cinci, cu două etape înainte de finalul play-off-ul.

Pentru această partidă, antrenorul ”roș-albilor” a luat decizia de a-l lăsa pe bancă pe Alexandru Musi (21 de ani), titular pe postul de extremă stângă și una dintre principalele soluții pentru regula U21.

Dinamo - FC Argeș | Echipele de start:

Dinamo : Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pușcaș, Pop

Rezerve: Roșca - Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu

FC Argeș : Căbuz - Oancea, Tudose, Garutti, Sadriu, Borța - Rață, Sierra, Blagaic - Pîrvu, Matos

Rezerve: Straton, Tofan, Briceag, Seto, Rădescu, Idowu, Emmers, Bettaieb, Brobbey, Manole, Marin

În clasamentul play-off-ului, echipa pregătită de Zeljko Kopic se află pe locul 4 cu 34 de puncte. După șapte etape, ”câinii” au înregistrat două victorii, două remize și trei înfrângeri.

Formația dirijată de Bogdan Andone e ultima în play-off cu 30 de puncte. O singură victorie a bifat FC Argeș, la care s-au adăugat două remize și patru eșecuri.