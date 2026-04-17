Adrian Mihalcea (49 de ani) poate primi premiul lunii aprilie din partea Ligii Profesioniste de Fotbal pentru felul original în care și-a propus să protesteze vizavi de arbitraj: vorbind „codificat“ la interviul de după meci și cenzurându-și furia.

La Galați, antrenorul arădenilor a „erupt“, în prima repriză a duelului cu Oțelul, după cum Sport.ro a arătat aici. Decizia centralului Cristian Moldoveanu l-a scos din sărite pe tehnicianul de 49 de ani. Iar spre finalul jocului, când a fost eliminat și un al doilea jucător de la UTA, vorbim despre Alomerovic, Mihalcea a plecat, pur și simplu, de pe bancă! Atât de furios a fost tehnicianul oaspeților, încât nici n-a mai așteptat fluierul de final!

Ajuns la zona mixtă, pentru interviul de după meci, Mihalcea a schimbat placa. Și, în loc să facă praf arbitrajul, cum se aștepta toată lumea, a dat-o pe declarații ironice!

„Nu mai era cazul să rămân (n.r. – pe margine, pentru ultimele secvențe din meci)… Nu cunosc nicio regulă din arbitraj. Sunt nervos, dar pentru că îmi doresc enorm să câștigăm. La prima eliminare, am reproșat doar că n-a fost corner. La corner, mă pricep. Adică, știu când e corner. În rest, după eliminare, am încercat și noi, am avut și ceva ocazii. Oricum, atitudinea băieților e de remarcat. Am avut o atitudine bună. Îmi pare rău că am pierdut doi jucători pentru meciul următor, care e teribil, acasă cu Farul. De arbitraj nu comentez nimic, pentru că, repet, nu știu multe din reguli“, a spus Mihalcea.