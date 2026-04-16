UTA e pe primul loc în play-out-ul Superligii României cu 31 de puncte, la o lungime față de campioana en-titre FCSB, care a ratat accederea în play-off la finalul sezonului regulat.

Pariul lui Mihalcea: ”Peste media campionatului”

Unul dintre jucătorii care au impresionat în acest sezon la UTA este Alin Roman (32 de ani). Cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul a înscris șapte goluri și a oferit 13 pase decisive în toate competițiile din actuala stagiune.

Într-un interviu pentru Superliga.ro, Alin Roman a evidențiat că visul său e să îmbrace echipamentul naționalei. Timișoreanul nu a evoluat decât pentru Româânia U19, U18 și U17.

Iar Adrian Mihalcea, antrenorul ”Bătrânei Doamne”, și-a încurajat jucătorul, remarcând faptul că Alin Roman e peste media campionatului.

”Mă bucur că și-a fixat un astfel de obiectiv. Este un obiectiv important și evoluția lui din acest campionat cred că îi va oferi șansa în continuare de a fi în vederile noului selecționer.

Numai că trebuie să muncească în continuare. E un tip extrem de serios și de o valoare cred că peste media campionatului, ce a arătat în anul acesta. Și îi doresc, așa cum și alții au avut aceleași obiective, și el să și le atingă.

Chiar dacă vârsta lui, cumva, pentru alții este un semn de întrebare... dar au fost jucători care au debutat și la o vârstă mult mai înaintată”, a spus Mihalcea în cadrul unei conferințe de presă.

Ce a spus Alin Roman

”Este visul meu, de când m-am apucat de fotbal. Aș fi cel mai fericit să fiu chemat la națională, pentru asta m-am apucat de acest sport. Era superbă senzația când venea naționala României la Timișoara și cânta tot stadionul.

Când te apuci de fotbal, te apuci din plăcere și dragoste, nu te gândești la lucrurile materiale. Și asta nu dispare. Nu cred că există un vis mai mare în fotbal decât cel de a juca la echipa națională. Nu renunț”, a spus Alin Roman.