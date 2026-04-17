Oțelul Galați - UTA Arad, ora 17:30, LIVE TEXT

Afectată de probleme financiare, Oțelul are un examen greu pe teren propriu împotriva liderului din play-out. Moldovenii vin și după înfrângerea categorică din etapa precedentă cu FCSB, scor 4-0.

De partea cealaltă, UTA Arad este pe primul loc din play-out, cu 31 de puncte, cu un singur punct în plus față de FCSB după patru runde. Arădenii nu au licența pentru cupele europene, astfel că nu pot participa la un eventual baraj în cazul în care încheie sezonul în zona primelor două locuri.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 18 ori, de șapte ori au câștigat gălățenii, de patru ori s-au impus arădenii, iar alte șapte partide s-au terminat la egalitate.

UTA este fără victorie pe terenul grupării moldave, palmaresul arădenilor din postura de oaspeți cuprinzând doar patru remize în opt deplasări.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României: 20 februarie 2026, Oțelul - UTA 2-2 (marcatori: Daniel Bană, Conrado Holz / Florent Poulolo, Flavius Iacob).