La finalul partidei, tehnicianul arădenilor a explicat că echipa sa a fost pusă în gardă de forma bucureștenilor din ultimele trei meciuri, în care au înregistrat două remize și o victorie.

Adrian Mihalcea, laudativ față de elevii săi

„A fost o victorie pe deplin meritată. Am condus meciul de la un cap la altul. Forma lor din ultimele trei meciuri, asta ne-a pus în gardă. Atitudinea a fost incredibilă. Mă bucur, suntem cu un număr de puncte bun în momentul de față. Putem să ne gândim puțin mai liniștiți la ceea ce urmează.

Posibil. Clasamentul după trei etape arată că suntem pe primul loc. Am și pornit cu un număr bun de puncte. A contat acest lucru. Trebuie să revenim după acest meci cu picioarele pe pământ.

Noi nu am avut ca obiectiv play-off-ul, noi am luptat în ultima etapă. Nu a fost greu să-i motivez pe băieți. Mi-a fost teamă că am stat opt zile fără mai mulți jucători. Am avut un lot cam subțire, ieri s-a accidentat și Padula.

Mă bucur pentru toți jucătorii. Mă bucur pentru efortul tuturor. Am făcut un grup bun. Sunt lucruri pozitive, lucruri plăcute, e datoria mea să mențin această stare de spirit bună până la finalul campionatului”, a declarat Adrian Mihalcea, conform digisport.ro.

UTA a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 5-1, codașa Metaloglobus, într-un meci din etapa a treia a play-out-ului Superligii.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Pospelov 27’, 90’, Iacob 44’, Abdallah 62’ şi Coman 82’. Pentru Metaloglobus a înscris Zakir 84‘. Arădenii au urcat astfel pe primul loc în play-out.

Echipele utilizate în UTA - Metaloglobus 5-1