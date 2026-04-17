Play-out-ul pare a fi competiția experimentelor, atunci când Comisia Centrală a Arbitrilor face delegările!

Așa s-ar explica decizia trimiterii lui Cristian Moldoveanu (37 de ani), la Galați, pentru meciul care a deschis etapa a 5-a: Oțelul – UTA. Un central lipsit de experiență, cu multe gafe la activ, Moldoveanu a „reușit“ să arunce partida în aer, după numai 15 minute.

Când UTA domina jocul, s-a petrecut o fază în careul arădenilor, în care ucraineanul Dmytro Pospelov (34 de ani) a atins mingea cu mâna. Moldoveanu a fost chemat de colegii săi din camera VAR să revadă faza pe monitorul de la marginea terenului. Până aici, nimic neobișnuit.

După ce a urmărit reluările, centralul din Sfântu Gheorghe a luat o prima decizie corectă: penalty pentru Oțelul, în condițiile în care mingea a fost, într-adevăr, atinsă cu mâna de fundașul arădean. Apoi însă, a venit o decizie bizară: „roșu“ pentru Pospelov!

Probabil, arbitrul a considerat că ucraineanul a jucat mingea cu mâna, în mod intenționat. Pentru că altfel nu s-ar explica decizia sa, de a-l elimina.

Cert e că eliminarea dictată de Cristian Moldoveanu a făcut ca banca oaspeților să „explodeze“. Într-o primă fază, impresia a fost că Adrian Mihalcea, „principalul“ arădenilor, a fost eliminat. Ulterior însă, lucrurile s-au clarificat: Mihalcea a rămas pe bancă, dar secundul său a fost eliminat pentru proteste.