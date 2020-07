Mihalcea a ales 'STALPUL PORTII' in derby-ul cu FCSB! Cine va opri suturile lui Man si Coman 

FCSB si Dinamo se intalnesc in mansa retur a semifinalelor Cupei Romaniei in aceasta seara, dupa ce ros-albastrii s-au impus cu 3-0 in tur.

Dinamo va incerca sa faca minunea si sa intoarca rezultatul meciului, iar pentru asta, Mihalcea trimite in teren cei mai buni jucatori din lot. Antrenorul 'cainilor' a decis sa faca o schimbare majora fata de meciul tur.

Astfel, Riccardo Piscitelii, care a fost titular in primul meci cu FCSB va ramane pe banca de rezerve, iar Straton va intra in locul sau. Portarul si-a castigat postul in ultimul meci, care a reprezentat si prima victorie pentru 'caini' de la restartul campionatului, cand a aparat doua penalty-uri in meciul cu Clinceni, incheiat 3-1 pentru Dinamo.