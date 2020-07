REVINE OTELUL! Galatenii cauta PROMOVAREA cu fosti jucatori de la FCSB si DINAMO! 

Fosta campioana nu a reusit sa promoveze in Liga 2, dar nu vrea sa mai dea gres si in urmatorul sezon.

Clubul Otelul Galati a fost “renascut de suporteri pentru suporteri”, asa cum apare scris chiar pe site-ul sau oficial. Denumita acum Suporter Club Otelul Galati, formatia care ii aducea la Bucuresti pe Sir Alex Ferguson, Nemanja Vidic si Wayne Rooney in 2011, forteaza revenirea in prim-planul fotbalului romanesc si s-a apucat sa transfere pentru viitorul sezon al ligii a treia.

Pregatita de tanarul antrenor Alexandru Ciobanu, Otelul a facut doua transferuri de marca in ultimele zile, legitimandu-i pe Dan Popescu si Bogdan Gavrila.

Chiar daca a fost transferat din greseala la FCSB, care voia sa il aduca doar pe Ovidiu Popescu, colegul sau de la Timisoara, Dan Popescu a apucat sa joace de doua ori pentru ros-albastri inainte sa fie imprumutat la Chiajna si apoi vandut la Juventus Bucuresti. Popescu a mai jucat si pentru Otelul in Liga 1 s i a reusit sa adune 64 de prezente in tricoul galatenilor. Ajuns la 32 de ani, fundasul stanga a semnat cu moldovenii in data de 1 iulie si cauta sa ajute echipa sa promoveze in Liga 2.

Nu doar Dan Popescu se intoarce la Galati, pentru ca si celalalt transfer de marca al otelarilor a mai evoluat pentru fosta echipa a lui Dorinel Munteanu. Gavrila a ajuns si el la 28 de ani si, dupa ce a jucat un sezon pentru Otelul in Liga 1 si a fost transferat de Dinamo, cariera sa a intrat pe un trend descendent. Ultima experienta a lui Gavrila a fost cea de la SCM Gloria Buzau, in Liga 2.

Surprize pentru fani

Beneficiind de sprijinul Primariei Galati, clubul suporterilor galateni si-a lansat noul echipament pentru stagiunea 2020-2021, iar fanii au decis sa celebreze prin intermediul tricourilor implinirea a 10 ani de la castigarea titlului din 2011. Tricoul va semana cu cele purtate atunci si va avea inscriptionate numele tuturor jucatorilor care au luat parte la cea mai mare performanta din istoria clubului.

Galatenii au punctat din nou la capitolul imagine atunci cand au redenumit unele zone ale stadionului. Astfel, tribuna oficiala se va numi Victor Vasilache, in semn de respect fata de cel considerat de fani drept “creatorul echipei Otelul Galati in forma moderna si profesionista”, in vreme ce sala de conferinte va avea denumirea Dunarea Batrana.