Mihai Teja, un car de nervi la finalul meciului cu FC Argeș! Ce le reproșează arbitrilor VAR

La finalul partidei Mihai Teja s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale, însă „a luat foc” în momentul în care a vorbit despre faza în care FC Botoșani putea primi lovitură de la 11 metri, în minutele de prelungire ale partidei.

„Din păcate, nu am reuşit să câştigăm. Eu cred că una peste alta a fost un joc bun. Băieţii au încercat. Am fost echipa pozitivă. Am avut ocazii, e normal.

Eu cred că puteam să câştigăm şi dacă ni se dădea penalty. Nu e nicio explicaţie a arbitrului. Penalty clar. Nu înţeleg, ai VAR şi stai trei minute. Poate erau trei puncte pentru noi. Nu neapărat aspectul acesta, dar contează mult.

Teja: „Mă plâng de VAR!”

Vreau ca echipa mea să joace un fotbal bun, ca să nu mai stăm la VAR. Doar am spus că am văzut clar la reluări la TV că e penalty. Noi suntem pe un drum bun. Am întâlnit echipă care a schimbat 15-20 de jucători. Sunt dezamăgit că nu am câştigat.

Mă plâng de VAR în speţa respectivă. Se întâmplă, toată lumea poate să greşească. Trebuie să mergem să câştigăm meciul de la Ploieşti. Băieţii au făcut azi un meci bun”, a declarat Mihai Teja, la finalul meciului cu FC Argeş.

În urma rezultatului înregistrat joi, FC Botoșani ocupă locul șapte în clasament, cu 12 puncte în șapte meciuri.