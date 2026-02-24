FCSB s-a impus cu 4-1 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din etapa 28 a Superligii, care s-a jucat pe Arena Națională.

Roș-albaștrii se află pe locul șapte în clasament, la trei lungimi de ultimul loc care duce în play-off, ocupat în acest moment de FC Argeș.

Mihai Stoica îi „ține pumnii” lui Dinamo: „Din toată inima îi doresc!”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a fost întrebat dacă se gândește că Dinamo ar putea să îi încurce calcule lui FCSB la play-off, având în vedere că echipa lui Kopic joacă în runda 29 cu FC Argeș.

Mihai Stoica le-a urat mult succesc rivalilor, pentru că o victorie a lui Dinamo în fața piteștenilor păstrează vie speranța roș-albaștrilor de a intra în play-off.

„Am tot auzit că-s dinamoviști. Oamenii trebuie să joace pentru ei, nu joacă pentru Dinamo. Iar Dinamo trebuie să joace pentru Dinamo. Aia e problema. Ce o să facă Dinamo? O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off? Păi își pierde șansa la titlu. Nu mai vrea să ia titlu Dinamo, că parcă voia să ia titlu Dinamo? (…) Mi-e greu să cred că Dinamo nu va câștiga cu FC Argeș.

Îi doresc multă baftă și două victorii până la finalul sezonului regulat. Din toată inima îi doresc! Să se scoată, că e păcat. După o perioadă atât de bună. Două victorii (n.r. cu FC Argeș și CFR Cluj) ar fi pansament”, a spus Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Ultimele două meciuri ale lui FCSB din acest sezon regulat sunt cu UTA în deplasare și cu ”U” Cluj pe teren propriu.