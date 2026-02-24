Mijlocașul israelian a fost titular și a jucat doar o repriză, având în vedere că nu se află în cea mai bună formă și nu are ritm de joc.

Reacția israelienilor după ce Gigi Becali l-a criticat pe Ofri Arad

Arad a reușit să și marcheze, însă golul său a fost anulat pentru ofsaid. După meci, Gigi Becali a spus că nu este pe deplin mulțumit de Ofri Arad și a transmis că, deși jucătorul din Israel a pasat foarte bine și a dovedit că are viziune de joc, nu s-a descurcat așa cum și-ar dori el pe faza defensivă.

”Excentricul patron al clubului, Gigi Becali, a susținut că Arad este încă departe de forma sa maximă și, așa cum face de obicei, nu s-a abținut și a dat cărțile pe față”, au scris israelienii de la walla.co.il, înainte de a reda declarația făcută de finanțatorul de la FCSB referitoare la Ofri Arad.

Ce a spus Gigi Becali despre Ofri Arad

”E prea... Adică vede jocul, dar e prea lent pe faza defensivă. Nu are viteză de joc, ritm de joc. Hai să-ți spun un lucru. La mine trebuie să te văd că atingi mingea. Dacă o atingi, e bine. Nu o atingi, înseamnă că nu e în regulă.

La golul 2 i-a dat el pasa de gol lui Olaru, el a scos în dreapta (n.r. - spre Pantea, al cărui șut a fost deviat decisiv de Olaru). Vede bine jocul, numai că defensiv... Mai avem de lucrat.

Pasează bine, nu dă pase greșite, dar mai are nevoie de ritm”, a spus finanțatorul de la FCSB la Digi Sport.