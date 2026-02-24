De când avem playoff și playout, competiția pentru evitarea retrogradării trecea mereu în plan secund, în umbra celei pentru titlu și pentru locurile de cupele europene. Ei bine, după 11 ani de la adoptarea acestui sistem competițional, FCSB e pe cale să producă marea schimbare!

Explicația ține de faptul că sunt șanse mari ca gruparea bucureșteană să ajungă în playout. O asemenea prăbușire a campioanei ar mări, totuși, interesul mediatic pentru a doua întrecere valorică de după terminarea sezonului regulat. Mai ales că locul 1 din playout păstrează, totuși, șanse la cupele europene via baraj!

Sport.ro a arătat aici ce șanse mai are campioana ultimelor două ediții, de a merge în playoff. Iar perspectivele nu arată deloc bine pentru gruparea patronată de Gigi Becali. Fix la aceeași concluzie au ajuns și analiștii de la Football Meets Data, dar și expertul Prima Sport, Basarab Panduru.

„E clar că FCSB nu mai e la mâna ei, pare că e aproape de tot fiind pe locul 7 acum, dar e o Dunăre, Marea Neagră între FCSB şi locul 6, e un pas mare de tot, uriaş la locul 6 (n.r. – cel de playoff). Dar îşi joacă şansa până la finalul campionatului“, a spus Panduru.

Dacă ar ajunge în playout, această contraperformanță va fi o premieră pentru FCSB.