FCSB a ocolit arena din complexul sportiv al Armatei în ultima perioadă din cauza costurilor de utilizare prohibitive. Situația se va schimba însă radical.

Radu Miruță, șeful MApN, a inițiat o verificare amănunțită la clubul militar, vizând exact prețul piperat impus pentru folosirea complexului. Oficialul guvernamental a redus problema la un singur aspect, amintind de o „taxă de 45.000 de euro” pusă intenționat pentru a descuraja închirierea.

Ușa larg deschisă pentru campioana României

Gigi Becali, finanțatorul roș-albaștrilor, a reacționat imediat la aflarea noilor directive de la Guvern. Omul de afaceri a explicat ferm că suma exagerată a fost singurul impediment în calea disputării meciurilor pe arena ridicată pentru Euro 2020. Acesta a apreciat intenția ministrului, ironizând totodată bazinul restrâns de suporteri al rivalilor din eșalonul secund.

„De aia nu l-am închiriat, că era prea... ei au făcut-o mare ca să nu îl închiriem noi, înțelegi? Ei l-au făcut, prețul, pentru noi, ca să nu fie închiriat, dar acum, dacă e, e o idee bună. Băiat deștept, îi mai merge mintea la câte ceva, el trebuie să știe un lucru. Electoral, dacă o bagă, electoratul e la FCSB. Ăia de la CSA au 23 de voturi. Înțelegi? Că drege el, că face el, că schimbă legea. Păi, schimbă legea, dar te votează 2000 de oameni, așa te votează două milioane. E o idee bună, era prea mare chiria, de aia nici nu-l închiriam. Nu 45.000, era dublă, 50-60 de mii chiria”, a spus Gigi Becali, potrivit DigiSport.