Universitatea Craiova (56 de puncte), Dinamo (52 de puncte) și Rapid (52 de puncte) au obținut deja calificarea matematică în play-off-ul Superligii României.

Pentru un loc în play-off se luptă acum ”U” Cluj (48p), CFR Cluj (47p), FC Argeș (46p), FCSB (43p), FC Botoșani (42p), UTA (42p) și Oțelul Galați (41p).

”Vedeți un play-off fără FCSB?” Iuliu Mureșan, întrebat frontal. Ce a răspuns președintele lui CFR

Într-un interviu oferit reporterului Pro TV Miruna Pop, Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a dezvăluit că și-ar dori ca FCSB, campioana en-titre, să obțină accederea în play-off.

FCSB mai are două dueluri de disputat în sezonul regulat: vs. UTA (duminică, 1 martie, 21:00) și vs. ”U” Cluj (încă nu e stabilit)

”(n.r. Vedeți un play-off fără FCSB?) Mie mi-ar plăcea să fie FCSB. Pentru că FCSB e o echipă foarte bună, aduce cei mai mulți spectatori pe toate stadioanele din țară și fac și cea mai bună audiență, din ce știu eu. Ar fi o pierdere să nu fie”, a spus Iuliu Mureșan.

EXCLUSIV CFR Cluj și-a ales antrenorul pentru sezonul următor

La momentul instalării, Pancu a semnat un contract doar până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire. Extinderea angajamentului se va produce automat dacă CFR se califică în cupele europene, spune președintele Iuliu Mureșan, care dezvăluie că ardelenii vor propune prelungirea chiar dacă acest obiectiv nu va fi îndeplinit.

"Daniel Pancu are o clauză în contract. Dacă ne calificăm într-o cupă europeană, automat se prelungește contractul. E scris exact ce și cum, în ce condiții.

Chiar dacă nu ne îndeplinim acest obiectiv, deși eu cred că îl vom îndeplini, îi vom propune oricum prelungirea contractului. Sper că și el se simte bine la noi și va vrea să rămână.

Calificarea în cupele europene o putem obține fie din Cupa României, dacă o câștigăm - avem un meci foarte greu miercuri, la Craiova - fie din campionat, din primele 3 locuri. E tangibil să ajungem într-o cupă europeană. Automat nu am mai avea problema asta pentru că e scris deja contractul. Noi ne dorim ca Pancu să rămână la noi și cred că vom reuși acest lucru", a spus Iuliu Mureșan, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.