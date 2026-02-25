În eșecul dezamăgitor din derby-ul cu Arsenal (1-4), chiar la debutul lui Igor Tudor, Drăgușin a fost integralist, a avut o primă repriză solidă, însă a greșit la golul 3 al liderului din Anglia.

Radu Drăgușin, anunțat titular și la Fulham - Tottenham (duminică, pe VOYO)

Cu toate acestea, Radu Drăgușin este anunțat din nou titular de presa din Anglia pentru următoarea rundă din Premier League, contra lui Fulham, duminică, de la 16:00, în direct pe VOYO.

Cristian Romero este în continuare suspendat, însă Igor Tudor va putea miza pe Kevin Danso, stoperul austriac care s-a refăcut după o accidentare. Lângă Danso și Micky van de Ven ar urma să apară Radu Drăgușin, într-un sistem cu 3 fundași centrali mult utilizat de tehnicianul croat pe parcursul carierei sale.

Pe lângă Kevin Danso, o altă revenire la Tottenham este cea a fundașului dreapta Pedro Porro. Igor Tudor ar putea utiliza un sistem 3-4-1-2, cu Xavi Simons în spatele atacanților Randal Kolo Muani și Dominic Solanke, scrie Football London.

Cum ar putea arăta Tottenham la meciul cu Fulham: Vicario - Danso, Drăgușin, Van de Ven - Porro, Gallagher, Palhinha, Spence - Xavi Simons, Kolo Muani, Solanke

Tottenham are nevoie disperată de puncte pentru a se îndepărta de zona retrogradabilă. Londonezii au trei eșecuri consecutive și ocupă locul 16, cu 29 de puncte, doar 4 deasupra lui West Ham.

Clasamentul din Premier League