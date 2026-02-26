În tur, la Salonic, ibericii s-au impus la limită, scor 1-2, după ce au condus cu 2-0, și au primit un gol în minutul 77. Rezultatul din tur îi face mari favoriți la calificarea în turul următor, iar casele de pariuri o văd deja calificată pe echipa lui Ionuț Radu.

Echipe probabile:

Așa cum spuneam mai sus, casele de pariuri îi acordă prima șansă la victorie Celtei, și îi oferă o cotă de 1.68 la victorie.

PAOK are o cotă de 5.25 pentru un succes la Vigo.

Celta Vigo merge mai departe - 1.10

PAOK merge mai departe - 7.90

Ambele echipe marchează - 1.88

Celta o conduce pe PAOK cu 2-0 la întâlnirile directe.

Claudio Giraldo, antrenorul Celtei Vigo îl conduce pe Răzvan Lucescu cu 1-0 la întâlnirile directe, după succesul din meciul tur.

Partida se va disputa pe Estadio Abanca Balaidos din Vigo, un stadion cu o capacitate de 25.000 de locuri.

Marco Guida din Italia va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,66 cartonașe galbene și 0,24 roșii.

Sugestia Sport.ro: Sub 3,5 goluri în meci