Deși a obținut 3 puncte care o mențin în lupta pentru play-off, FCSB nu se poate declara bucuroasă la finalul etapei cu numărul 28, având în vedere că Universitatea Cluj, CFR Cluj și FC Argeș și-au câștigat și ele partidele.

Campioana nu este la mâna ei. Este obligată să câștige meciurile cu UTA Arad (deplasare) și U Cluj (acasă), dar trebuie să fie ajutată și de jocul rezultatelor pentru o prezență în ”TOP 6”.

MM Stoica s-a resemnat: ”Trebuie să trecem și asta în CV”

Chiar dacă Gigi Becali rămâne în continuare optimist, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, pare resemnat cu privire la șansele echipei sale la play-off. Oficialul campioanei a dezvăluit ce le-a transmis jucătorilor imediat după meciul cu Metaloglobus.

„Aseară am intrat în vestiarul antrenorilor și le-am zis: 'Până acum ați arătat că ați câștigat de două ori play-off-ul, anul ăsta trebuie să câștigați play-out-ul'. Că trebuie să trecem și asta în CV.

Ce să faci? Dacă stai cu capul în pământ și te lamentezi, n-ajungi nicăieri. Asta e treaba. Autoironia poate să te salveze în momente grele!”, spus MM Stoica, la Fanatik.ro.

FCSB - Metaloglobus s-ar putea juca în prima etapă din play-out

Așadar, conform "calculelor hârtiei", sunt șanse de aproape 80% ca FCSB să înregistreze o premieră negativă și să joace în play-out.

În cazul în care FCSB va termina pe 7, în prima etapă din play-out ar primi vizita ocupantei ultimului loc, Metaloglobus.

Ar fi o reeditare a duelului care a avut loc pe Arena Națională, luni seară, și în care FCSB s-a impus clar, scor 4-1.