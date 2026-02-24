FCSB a „reușit“ să meargă din greșeală în greșeală, în acest sezon. Campania de transferuri e încă o dovadă, în acest sens.

E suficient să amintim că, în vara anului trecut, lotul a fost „întărit“ prin legitimarea cuplului Alibec – Politic! Iar Alexandru Musi a fost trimis la rivala Dinamo! Astăzi, Alibec și Politic, după eșecuri monumentale la FCSB, sunt deja la alte echipe. Iar Musi a devenit un om important în sistemul gândit de Zeljko Kopic.

De parcă aceste decizii neinspirate nu erau suficient de deranjante pe fani, în iarnă, campioana a mai făcut un transfer bizar. Vorbim despre aducerea lui Ofri Arad, de la Kairat (Kazahstan), echipă de Champions League.

Israelienii au aflat despre reproșurile lui Becali la adresa lui Mihai Stoica

La prima vedere, transferul unui fotbalist de Champions League, în România, e o lovitură. Din păcate pentru FCSB, Ofri Arad a venit și accidentat, dar și în urma cu pregătirea fizică! De aici, și reproșurile lui Gigi Becali pentru Mihai Stoica, după cum Sport.ro a arătat aici.

Luni, în ultimul meci din etapa a 28-a, FCSB – Metaloglobus (4-1), s-a produs, în sfârșit, debutul lui Ofri Arad la formația campioană. Israelianul a rezistat o repriză pe teren, iar Becali a explicat de ce.

Debutul lui Ofri Arad, la FCSB, a fost de interes și pentru presa israeliană. Potrivit Prima Sport, jurnaliștii din „Țara Sfântă“ au notat prezența mijlocașului de 27 de ani, în echipa FCSB-ului, amintind că Ofri Arad a dat naștere la un conflict intern, în cadrul clubului.

„La puţin peste o lună după ce a semnat pentru echipă, Ofri Arad a debutat la Steaua (n.r. - FCSB), care a sărbătorit o victorie cu 4-1 contra lui Metaloglobus Bucureşti. A fost un meci în care golul israelianului a fost anulat după verificarea VAR. După cum vă amintiţi, Arad s-a aflat în centrul unei furtuni şi al unei bătălii aprinse dintre Bacali şi directorul general al echipei, Mihai Stoica. Acum, israelianul va încerca să continue să îndepărteze rugina şi să se impună în echipă“, a notat presa israeliană.