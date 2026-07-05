FCSB a avut un sezon mult sub așteptări și a ratat play-off-ul Superligii. Cu toate acestea, echipa patronată de Gigi Becali a reușit calificarea în preliminariile Concerne League.

Roș-albaștrii își doresc să se lupte din nou la titlu în stagiunea viitoare, dar nu au reușit mutări spectaculoase până acum, în această vară.

Mihai Stoica o laudă pe Universitatea Craiova: „Vreau să avem şi noi”

Ronny Labonne (28 de ani), fundașul dreapta adus de la Caen, rămâne momentan singurul transfer făcut de FCSB, în timp ce rivala Craiova i-a adus pe Răzvan Sava, Ronaldo Webster, Heri Tavares, Alexandru Maxim și Simon Elisor, pe lângă jucătorii importanți din stagiunea trecută pe care au reușit să îi păstreze.

Chiar dacă FCSB este aproape să mai rezolve două mutări, MM Stoica a lăudat felul în care s-au mișcat oltenii în această vară.

Oficialul roș-albaștrilor este de părere că Universitatea Craiova va ajunge fără probleme în faza ligii a unei competiții europene.

„Eu zic că Universitatea Craiova e cvasi-calificată într-o faza principală a competiţie europene! Îmi e greu să cred că nu va trece de ML Vitebsk sau de Borac Banja Luka. Craiova va avea încărcare, dar îşi face lot şi pentru Europa, e foarte frumos.

Vreau să avem şi noi încărcare, chiar vorbeam cu Sorin Cârţu că poate a fost şansă lor că i-a scos AEK şi au luat titlul, nu ai de unde sa ştii. Dar e clar că îşi doreşti să joci în Europa că de acolo vin bani, fotbaliştii îşi doresc mult să joace acolo.

Una e să joci cu Petrolul şi alta e să joci în ţări bogate cu istorie şi tradiţie”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Reacția lui Darius Olaru, după Royale Union Saint-Gilloise - FCSB 4-0

Royale Union Saint-Gilloise a marcat câte două goluri în fiecare repriză și s-a impus cu 4-0. Mateo Biondic (30'), Raul Florucz (43'), Massiré Sylla (84') și Mohammed Fuseini (86') au fost autorii reușitelor formației belgiene.

Darius Olaru a vorbit după meci despre reîntâlnirea cu foștii colegi, dar și despre ceea ce a găsit în Belgia. Mijlocașul se gândește deja la turul 3 preliminar din Champions League și la confruntarea din Supercupa Belgiei cu Club Brugge, programată pe 31 iulie.

"A fost o întâlnire specială, m-am întâlnit cu foștii colegi, cei cu care am stat atât de mult timp. A fost o revedere frumoasă. Pe teren nu mai suntem prieteni. Încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem și mă bucur că astăzi am făcut o echipă bună și am reușit să câștigăm.

Pentru mine este prima experiență în afara țării. Colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor. Mă bucur să fac parte în această echipă. La primul amical am jucat cu o echipă mai slab cotată decât noi. Încercăm să ne ridicăm nivelul de la meci la meci pentru că vom avea un meci foarte greu. Vom juca în turul 3 preliminar din Champions League, vom avea și Supercupa, deci trebuie să fim pregătiți.

Ritmul este cu siguranță mai ridicat aici, simt asta, dar încet, încet mă acomodez și mă ridic la ritmul și intensitatea de aici", a spus Darius Olaru.