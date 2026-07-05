Este impresionat de forța arătată de Franța, echipa lui Didier Deschamps, dar și de nivelul lui Leo Messi, la 39 de ani. Nu are aceleași cuvinte de laudă și pentru Cristiano Ronaldo, însă.

CR7 (41 de ani) a reușit să marcheze în victoria Portugaliei cu Croația (2-1), din șaisprezecimile Cupei Mondiale. Reușita din penalty a fost prima pentru starul lusitan în fazele eliminatorii ale turneului final.

Borcea crede că Portugalia ar putea mult mai ușor să ajungă în fazele superioare ale competiției fără Cristiano Ronaldo în echipă.

Cristi Borcea e convins: ”Cristiano îi încurcă pe portughezi”

„Franța are două echipe, cel mai greu este să-i găsească pe titulari. Pare că este un Mondial de genul "Franța și restul echipelor". Îmi place Leo Messi, dar Argentina nu cred că are fotbaliști de nivelul Franței.

Ronaldo? Cristiano îi încurcă pe portughezi, sincer! Fără el, Portugalia ar fi lejer în primele patru din lume la ora actuală. Toți jucătorii sunt complexați de el, să-i dea numai lui mingea. Este antrenor principal, jucător și patron sau președinte de federație.

Nici nașul Gigi Becali nu ar fi în stare să facă ce face Ronaldo (n.r. - râde)! Cred că Franța va lua trofeul până la urmă, are prea mulți fotbaliști care pot fi decisivi.

Surpriza Mondialul o văd pe Norvegia, care ar putea ajunge să se luptă pentru un loc sus", a spus Borcea, potrivit GSP.ro.

Zlatan Ibrahimovic: „Ronaldo și-a pierdut tactul și mobilitatea”

Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) a avut un discurs dur la adresa lui Cristiano Ronaldo (41), după partida Portugalia - Croația 2-1 din „16”-imile CM 2026.

Ibrahimovic a susținut că CR7 nu reprezintă, în momentul de față, un lider legendar pentru Portugalia la Mondial, ci doar un posesor al unui ego care îi încurcă pe lusitani.

„Fanii portughezi ar fi putut să se aștepte la ce se întâmplă acum. Nu te poți aștepta să câștigi ceva în 2026 cu un Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, conducând atacul. Mai ales că Ramos a fost pe bancă, iar după ce a intrat a și marcat.

Nu este vorba de un «lider legendar». Este doar egoul care ține echipa ostatică. Ronaldo și-a pierdut tactul și mobilitatea. Acum e doar în careu... În acest moment, aura lui îl susține mai mult decât picioarele. Să continui cu el titular e o nebunie pură, alimentată de nostalgie”, a declarat Zlatan Ibrahimovic, citat de Goal.com.