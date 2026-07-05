La primul amical al verii, disputat în Nijlen (Belgia), FCSB a cedat clar contra vicecampioanei Belgiei, care l-a avut printre titulari și pe fostul căpitan al bucureștenilor, Darius Olaru.

FCSB, susținută de peste 2.000 de suporteri la amicalul cu Saint-Gilloise

Royale Union Saint-Gilloise a marcat câte două goluri în fiecare repriză și s-a impus cu 4-0. Mateo Biondic (30'), Raul Florucz (43'), Massiré Sylla (84') și Mohammed Fuseini (86') au fost autorii reușitelor formației belgiene.

FCSB a fost susținută la amicalul din Olanda de peste 2.000 de suporteri români, conform estimărilor făcute de organizatori. La finalul partidei, în ciuda eșecului drastic, suporterii au intrat pe teren și s-au îngrămădit să obțină o fotografie sau un autograf de la elevii lui Marius Baciu.

Printre jucătorii cei mai căutați de suporteri a fost veteranul Valentin Crețu. Fanii i-au scandat numele fundașului dreapta de 37 de ani, care a semnat recent un nou contract cu FCSB.