FOTO ȘI VIDEO Nu s-au abținut! Ce au făcut fanii lui FCSB, imediat după 0-4 contra lui Union Saint-Gilloise

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SPORT.RO
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FCSB a suferit un eșec drastic în primul amical din această vară, 0-4 contra lui Royale Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei.

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FCSBRoyale Union Saint-Gilloise
Din articol

La primul amical al verii, disputat în Nijlen (Belgia), FCSB a cedat clar contra vicecampioanei Belgiei, care l-a avut printre titulari și pe fostul căpitan al bucureștenilor, Darius Olaru.

FCSB, susținută de peste 2.000 de suporteri la amicalul cu Saint-Gilloise

Royale Union Saint-Gilloise a marcat câte două goluri în fiecare repriză și s-a impus cu 4-0. Mateo Biondic (30'), Raul Florucz (43'), Massiré Sylla (84') și Mohammed Fuseini (86') au fost autorii reușitelor formației belgiene.

FCSB a fost susținută la amicalul din Olanda de peste 2.000 de suporteri români, conform estimărilor făcute de organizatori. La finalul partidei, în ciuda eșecului drastic, suporterii au intrat pe teren și s-au îngrămădit să obțină o fotografie sau un autograf de la elevii lui Marius Baciu.

Printre jucătorii cei mai căutați de suporteri a fost veteranul Valentin Crețu. Fanii i-au scandat numele fundașului dreapta de 37 de ani, care a semnat recent un nou contract cu FCSB.

Fanii lui FCSB, la amicalul cu Royale Union Saint-Gilloise

Foto: PRO TV

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Pentru FCSB urmează al doilea și ultimul amical din cantonamentul de vară. Adversară va fi Al Jazira, echipa lui Cosmin Olăroiu, miercuri, 8 iulie, de la ora 18:00 (ora României).

VIDEO Vali Crețu, asaltat de suporterii lui FCSB după meci

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