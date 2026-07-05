VIDEO Michael Olise, dat de gol de un apropiat! Pe cine a ales starul dintre Real Madrid și Bayern Munchen

Michael Olise, dat de gol de un apropiat! Pe cine a ales starul dintre Real Madrid și Bayern Munchen Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Real Madrid forțează vara aceasta transferul lui Michael Olise de la Bayern Munchen.

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Michael OliseReal MadridBayern MunchenDayot Upamecano
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Michael Olise

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Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace
Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace
Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace
Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace
Michael Olise / Foto - Getty Images
Michael Olise / Foto - Getty Images
Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace
Michael Olise a semnat cu Bayern Munich! Cât au plătit germanii pentru "perla" lui Crystal Palace
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Michael Olise (24 de ani) este lovitura pe care încearcă să o dea Real Madrid în perioada curentă de transferuri. 

Dayot Upamecano, despre alegerea lui Michael Olise 

Fundașul central Dayot Upamecano (27 de ani), coechipierul lui Olise de la Bayern Munchen și de la naționala Franței, a susținut că aripa dreaptă s-a hotărât să continue în tabăra bavarezilor. 

„Rămâne, rămâne”, a transmis Upamecano, întrebat la finalul meciului Paraguay - Franța 0-1 despre un potențial transfer al lui Olise la Real Madrid. 

Real Madrid, reacție despre Michael Olise

Real Madrid a emis un comunicat de presă cu privire la acțiunile sale pentru transferul lui Michael Olise de la Bayern Munchen.

Clubul „Blanco” a negat că ar fi luat legătura direct sau indirect cu Michael Olise, cu reprezentanți ai starului lui Bayern Munchen sau cu apropiați ai acestuia. 

„Los Blancos” au subliniat că respectă relația excelentă pe care o au cu Bayern Munchen, considerând că orice fel de abordare pentru un transfer trebuie să fie făcută mai întâi între cluburi, iar ulterior fotbalistul să fie ofertat. 

Trebuie menționat însă că vicecampioana Spaniei nu a negat un eventual interes pentru Olise. 

„Având în vedere informațiile publicate în diverse instituții media cu privire la un presupus interes al clubului nostru față de jucătorul lui Bayern München, Michael Olise, Real Madrid CF dorește să clarifice faptul că nu a avut niciun contact direct sau indirect cu fotbalistul menționat anterior, cu reprezentanții săi sau cu persoane din cercul său.

Real Madrid dorește, de asemenea, să sublinieze excelenta relație instituțională pe care o menține cu Bayern München, cu care are o lungă istorie de respect reciproc, colaborare și admirație, și regretă răspândirea speculațiilor care nu corespund realității.

Ambele cluburi au menținut întotdeauna o relație bazată pe încredere și respect reciproc, ceea ce se reflectă, printre alte aspecte, în convingerea comună că orice potențial interes pentru un jucător aparținând celuilalt club trebuie abordat mai întâi între entități, în conformitate cu principiile loialității instituționale care au guvernat din punct de vedere istoric relațiile dintre Bayern München și Real Madrid”, se arată în comunicatul de presă emis de Real Madrid. 

Real Madrid, dispusă să achite o sumă uriașă pentru Michael Olise

Real Madrid nu renunță la transferul lui Michael Olise (24 de ani), chiar dacă Bayern Munchen a anunțat că francezul (18 selecții și șapte goluri) ce evoluează pe postul de aripă dreapta nu este transferabil. 

Marca, una dintre publicațiile de casă ale „Los Blancos”, a dezvăluit că Florentino Perez se gândește să plătească o sumă de până la 220 de milioane de euro pentru Olise.

Dacă Bayern Munchen se va lăsa înduplecată de suma amețitoare venită dinspre Bernabeu, Michael Olise se va apropia la două milioane de euro de recordul pentru cel mai scump transfer din istoria fotbalului. 

În august 2017, PSG a plătit către Barcelona o clauză de reziliere în valoare de 222 de milioane de euro pentru serviciile lui Neymar. 

Hotărârea inițială luată de Bayern Munchen 

Herbert Hainer (71 de ani), președintele lui Bayern Munchen, i-a transmis lui Florentino Perez că Michael Olise nu este de vânzare. 

Hainer a amintit că Olise are un contract pe termen lung cu formația bavareză. Angajamentul său expiră abia pe 30.06.2029. 

„Dacă Florentino Perez vrea să ne trimită o ofertă pentru Olise, ceea ce nu s-a întâmplat nici pe departe, se poate scuti de problemă. 

Michael Olise este un jucător al lui FC Bayern cu contract pe termen lung. Nu suntem un club care să vândă”, a declarat Herbert Hainer, conform Bild

Olise, născut în Anglia, dar internațional francez, a crescut în academiile lui Arsenal, Chelsea și Manchester City, însă s-a remarcat la Crystal Palace, de unde în 2024 a făcut pasul la Bayern Munchen pentru 53 de milioane de euro.

Convocat la naționala Franței pentru Cupa Mondială din această vară, Olise a încheiat sezonul de la Bayern cu statistici impresionante: 22 de goluri și 31 de pase decisive în 52 de meciuri.

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