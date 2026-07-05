Roș-albaștrii l-au transferat pe fundașul lateral Ronny Labonne de la Caen, însă fosta campioană a României plănuiește și alte mutări.

Mihai Stoica: ”E selecție naturală. Cine reușește să treacă cu brio de critici are viață bună!”

Mihai Stoica a dezvăluit că un atacant lateral a bătut palma cu FCSB și urmează să semneze contractul. Se pare însă că negocierile decurg anevoios, cum a declarat chiar oficialul roș-albaștrilor.

Întrebat dacă faptul că Gigi Becali este cunoscut pentru faptul că îi critică foarte dur pe jucători după prestațiile mai modeste este un factor care influențează negativ negocierile cu fotbaliștii doriți la FCSB, Mihai Stoica a mărturisit că acest lucru nu are nimic de a face cu faptul că roș-albaștrii nu au reușit să încheie mai multe transferuri în această vară.

De fapt, Mihai Stoica este convins că, la fel ca Darius Olaru, dacă un jucător va reuși să treacă peste criticile lui Gigi Becali, acesta va putea face pasul către un club cu pretenții în Europa.

”Nu am discutat cu niciun potențial jucător care poate fi transferat despre asta. Nimeni nu a comentat în zona asta. Numele atrage și faptul că Gigi critică jucătorii nu știu dacă este atât de important pentru jucătorii străini. Poate pentru români, da. E selecție naturală. Cine reușește să treacă cu brio de critici are viață bună.

Până la urmă, cu criticile lui Gigi, Darius Olaru a jucat șase ani și jumătate la FCSB și nu a mai pățit nimic. Dimpotrivă, a plecat la o echipă bună și îți ținem pumnii pentru a accede în Champions League, chiar dacă acolo e foarte complicat”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.