Mihai Stoica anunță două transferuri la FCSB: "Avem un gentleman's agreement. Luni cred că se rezolvă"

Mihai Stoica anunță două transferuri la FCSB: &quot;Avem un gentleman&#039;s agreement. Luni cred că se rezolvă&quot; Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit noi detalii despre țintele clubului din această fereastră de transferuri.

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Ronny Labonne (28 de ani), fundașul dreapta adus de la Caen, rămâne momentan singurul transfer făcut de FCSB în primele săptămâni din acest mercato. Situația se va schimba foarte curând, crede Mihai Stoica, după ce a negocierile cu doi fotbaliști au avansat serios.

Mihai Stoica, detalii despre cele două transferuri de care FCSB e aproape

Oficialul de la FCSB spune că este foarte aproape să aducă la FCSB un mijlocaș central, cu care ar exista deja un acord verbal, și un atacant lateral, descris drept "jucătorul pe care ni-l dorim cel mai mult".

"N-am închis ieri cu jucătorul de care spuneam, dar avem un gentleman's agreement, mai trebuie ceva detalii de pus la punct, dar minore. 

Vestea bună este că am reluat cu șanse mai mari discuțiile pentru jucătorul pe care ni-l dorim cel mai mult. Cred că luni vom fi în stare să anunțăm un nou transfer. Suntem foarte, foarte aproape de un nou transfer. Este un atacant lateral care poate să joace și ca al doilea vârf.

Mijlocașul este un jucător cunoscut. Referitor la atacant, în România nu era cunoscut, dar îl urmărim din decembrie. Atunci, aveam informații că putem să-l semnăm, dar echipa lui era angrenată cu șanse reale pentru a-și îndeplini obiectivul și clubul n-a vrut sub nicio formă să ia în discuție un eventual transfer. Am continuat să-l urmărim, a jucat din ce în ce mai bine și s-a închis perioada de transferuri în iarnă. La un moment dat, părea cauză pierdută. Printr-o întâmplare ne-am interesat din nou pentru că ne fusese propus un jucător de la echipa la care activa el. Acum am ajuns la discuții în detaliu, am făcut o ofertă clubului, așteptăm contraoferta. Cred că luni se va rezolva dacă oamenii se țin de cuvânt", a spus Mihai Stoica, sâmbătă, la Prima Sport.

Sami Lahssaini nu semnează cu FCSB

În ultimele ore, au apărut informații potrivit cărora FCSB l-a ofertat pe Sami Lahssaini (27 de ani), mijlocaș la formația belgiană RAAL La Louviere. Mihai Stoica a confirmat interesul, dar a transmis că mutarea a picat, considerând că jucătorul cu care are un acord este o variantă mai bună.

"E adevărat, am avut o corespondență cu La Louviere și am intenționat să-l transferăm pe Sami Lahssaini, un jucător belgiano-marocan, dar, la un moment dat, negocierile s-au blocat și ne-am retras.

S-a ivit o altă pistă și credem noi că e drumul mai bun pe pista asta. Acum, rămâne de văzut dacă se va materializa. Dar suntem aproape înțeleși și nu știu ce se mai poate întâmpla", a mai spus Mihai Stoica.

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