FOTO ȘI VIDEO Darius Olaru așteaptă să fie urmat de doi jucători de la FCSB: "Chiar m-a întrebat cineva"

Darius Olaru așteaptă să fie urmat de doi jucători de la FCSB: &quot;Chiar m-a întrebat cineva&quot; Superliga
SPORT.RO
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Darius Olaru, ajuns în această vară la Royal Union Saint-Gilloise, a fost adversarul lui FCSB în amicalul disputat duminică și câștigat clar de formația belgiană, scor 4-0.

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Darius OlaruFCSBRoyale Union Saint-Gilloise
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Aflat la primele meciuri în tricoul noii echipe, Olaru a avut deja ocazia de a fi adversarul lui FCSB. Fostul căpitan al formației roș-albastre speră ca și foștii săi colegi să facă pasul în străinătate.

Darius Olaru: "Îi urez lui Târnovanu să facă și el pasul. Ar fi important dacă Lixandru ar ajunge în Belgia"

"Cu Târnovanu am vorbit și de dimineață, înainte de meci. După șut, am fost coleg de cameră cu el. Acum am plecat eu, a rămas singur. Îi urez baftă pe viitor și să facă pasul și el, de ce nu?", a spus Darius Olaru, după Royale Union Saint-Gilloise - FCSB 4-0.

În ciuda numeroaselor zvonuri privind posibila plecare a lui Ștefan Târnovanu de la FCSB, Gigi Becali a anunțat ferm, inclusiv recent, că nu există nicio ofertă pentru portar.

Lui Olaru i s-a transmis ulterior că ar putea să nu mai fie singurul român din campionatul Belgiei. Mihai Lixandru, mijlocașul de care FCSB e dispusă să se despartă, ar fi dorit de Anderlecht.

"Ar fi important pentru că, din câte știu, chiar m-a întrebat cineva... cred că sunt singurul jucător în Belgia. Mi-aș dori, ar fi foarte bine pentru cât mai mulți români să facă pasul aici pentru că e un campionat bun și de aici putem face pasul în campionate mult mai tari", a mai spus Olaru.

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Reacția lui Darius Olaru, după Royale Union Saint-Gilloise - FCSB 4-0

  • Royale Union Saint-Gilloise a marcat câte două goluri în fiecare repriză și s-a impus cu 4-0. Mateo Biondic (30'), Raul Florucz (43'), Massiré Sylla (84') și Mohammed Fuseini (86') au fost autorii reușitelor formației belgiene.

Darius Olaru a vorbit după meci despre reîntâlnirea cu foștii colegi, dar și despre ceea ce a găsit în Belgia. Mijlocașul se gândește deja la turul 3 preliminar din Champions League și la confruntarea din Supercupa Belgiei cu Club Brugge, programată pe 31 iulie.

"A fost o întâlnire specială, m-am întâlnit cu foștii colegi, cei cu care am stat atât de mult timp. A fost o revedere frumoasă. Pe teren nu mai suntem prieteni. Încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem și mă bucur că astăzi am făcut o echipă bună și am reușit să câștigăm.

Pentru mine este prima experiență în afara țării. Colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor. Mă bucur să fac parte în această echipă. La primul amical am jucat cu o echipă mai slab cotată decât noi. Încercăm să ne ridicăm nivelul de la meci la meci pentru că vom avea un meci foarte greu. Vom juca în turul 3 preliminar din Champions League, vom avea și Supercupa, deci trebuie să fim pregătiți.

Ritmul este cu siguranță mai ridicat aici, simt asta, dar încet, încet mă acomodez și mă ridic la ritmul și intensitatea de aici", a spus Darius Olaru.

"A fost incredibil, știam că vor veni în număr foarte mare aici. Românii se adună tot timpul și așteaptă rezultate din partea noastră. Sper ca pe viitor să le oferim, mai ales cu echipa națională", a mai spus Darius Olaru.

  • Fcsb royale union saint gilloise 15
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Sursa foto: FCSB (Facebook).
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