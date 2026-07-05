Aflat la primele meciuri în tricoul noii echipe, Olaru a avut deja ocazia de a fi adversarul lui FCSB. Fostul căpitan al formației roș-albastre speră ca și foștii săi colegi să facă pasul în străinătate.

Darius Olaru: "Îi urez lui Târnovanu să facă și el pasul. Ar fi important dacă Lixandru ar ajunge în Belgia"

"Cu Târnovanu am vorbit și de dimineață, înainte de meci. După șut, am fost coleg de cameră cu el. Acum am plecat eu, a rămas singur. Îi urez baftă pe viitor și să facă pasul și el, de ce nu?", a spus Darius Olaru, după Royale Union Saint-Gilloise - FCSB 4-0.

În ciuda numeroaselor zvonuri privind posibila plecare a lui Ștefan Târnovanu de la FCSB, Gigi Becali a anunțat ferm, inclusiv recent, că nu există nicio ofertă pentru portar.

Lui Olaru i s-a transmis ulterior că ar putea să nu mai fie singurul român din campionatul Belgiei. Mihai Lixandru, mijlocașul de care FCSB e dispusă să se despartă, ar fi dorit de Anderlecht.

"Ar fi important pentru că, din câte știu, chiar m-a întrebat cineva... cred că sunt singurul jucător în Belgia. Mi-aș dori, ar fi foarte bine pentru cât mai mulți români să facă pasul aici pentru că e un campionat bun și de aici putem face pasul în campionate mult mai tari", a mai spus Olaru.