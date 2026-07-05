FCSB a pierdut, duminică, primul amical disputat în cantonamentul din această vară, 0-4 contra lui Royale Union Saint-Gilloise. În tabăra vicecampioanei Belgiei a fost titular și Darius Olaru.

Reacția lui Darius Olaru, după Royale Union Saint-Gilloise - FCSB 4-0

Royale Union Saint-Gilloise a marcat câte două goluri în fiecare repriză și s-a impus cu 4-0. Mateo Biondic (30'), Raul Florucz (43'), Massiré Sylla (84') și Mohammed Fuseini (86') au fost autorii reușitelor formației belgiene.

Darius Olaru a vorbit după meci despre reîntâlnirea cu foștii colegi, dar și despre ceea ce a găsit în Belgia. Mijlocașul se gândește deja la turul 3 preliminar din Champions League și la confruntarea din Supercupa Belgiei cu Club Brugge, programată pe 31 iulie.

"A fost o întâlnire specială, m-am întâlnit cu foștii colegi, cei cu care am stat atât de mult timp. A fost o revedere frumoasă. Pe teren nu mai suntem prieteni. Încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem și mă bucur că astăzi am făcut o echipă bună și am reușit să câștigăm.

Pentru mine este prima experiență în afara țării. Colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor. Mă bucur să fac parte în această echipă. La primul amical am jucat cu o echipă mai slab cotată decât noi. Încercăm să ne ridicăm nivelul de la meci la meci pentru că vom avea un meci foarte greu. Vom juca în turul 3 preliminar din Champions League, vom avea și Supercupa, deci trebuie să fim pregătiți.

Ritmul este cu siguranță mai ridicat aici, simt asta, dar încet, încet mă acomodez și mă ridic la ritmul și intensitatea de aici", a spus Darius Olaru.