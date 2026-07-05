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FCSB a reacționat, prin intermediul rețelelor sociale, după ce a cedat, scor 0-4, contra vicecampioanei Belgiei, Royale Union Saint-Gilloise. Darius Olaru a fost titular la învingători.

FCSB, mesaj sec după un eșec usturător

Clubul roș-albastru a postat pe Facebook o singură propoziție după înfrângerea fără drept de apel administrată de belgieni.

„FCSB a pierdut, scor 0-4, partida amicală disputată împotriva celor de la Royale Union Saint-Gilloise”, a scris fosta campioană a României, într-o postare în care a atașat o fotografie cu Darius Olaru intrând prin alunecare la Mihai Popescu, sub privirile lui Florin Tănase.

FCSB, susținută de peste 2.000 de suporteri la amicalul cu Saint-Gilloise

La primul amical al verii, disputat în Nijlen (Belgia), FCSB a cedat clar contra vicecampioanei Belgiei, care l-a avut printre titulari și pe fostul căpitan al bucureștenilor, Darius Olaru.

Royale Union Saint-Gilloise a marcat câte două goluri în fiecare repriză și s-a impus cu 4-0. Mateo Biondic (30'), Raul Florucz (43'), Massiré Sylla (84') și Mohammed Fuseini (86') au fost autorii reușitelor formației belgiene.

FCSB a fost susținută de peste 2.000 de suporteri români, conform estimărilor făcute de organizatori. La finalul partidei, în ciuda eșecului drastic, suporterii au intrat pe teren și s-au îngrămădit să obțină o fotografie sau un autograf de la elevii lui Marius Baciu.

Printre jucătorii cei mai căutați de suporteri a fost veteranul Valentin Crețu. Fanii i-au scandat numele fundașului dreapta de 37 de ani, care a semnat recent un nou contract cu FCSB.

Cum a arătat echipa de start a lui FCSB: Târnovanu - Dawa, M. Popescu, Duarte - Labonne, Cisotti, Tănase, Oct. Popescu, Pădurariu - Bîrligea, Politic

Târnovanu - Dawa, M. Popescu, Duarte - Labonne, Cisotti, Tănase, Oct. Popescu, Pădurariu - Bîrligea, Politic Rezerve: R. Andrei, D. Popa, Udrea - Crețu, Dăncuș, Ofri Arad, Toma, Avram, Radunovic, Stoian, David Popa

Pentru FCSB urmează al doilea și ultimul amical din cantonamentul de vară. Adversară va fi Al Jazira, echipa lui Cosmin Olăroiu, miercuri, 8 iulie, de la ora 18:00 (ora României).