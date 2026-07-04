Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB

În această perioadă, lotul FCSB, condus de antrenorul Marius Baciu, se află în stagiul de pregătire de la Venray, Olanda, aproape de granița cu Germania. Mihai Stoica a ținut să ofere asigurări fanilor nemulțumiți de lipsa achizițiilor de până acum, precizând că patronul clubului este dispus să facă un efort financiar semnificativ pentru aducerea unor fotbaliști de top.

Negocieri dificile și intervenții externe

Potrivit lui Stoica, discuțiile din ultima perioadă au fost îngreunate de factori externi neașteptați, deși clubul acceptase condițiile cerute de impresari și echipe.

„Am avut ca niciodată nişte eşecuri în negocieri, am ajuns să dăm sumele cerute de agenţi pentru jucătorii respectivi, fiind înţeleşi şi cu cluburile, apoi n-au mai răspuns, ca după să aud că cineva a luat legătura <<Domnule, România altceva, că e nu safe în>>. Nu ştiu dacă e ziarist sau nu. Nu ştiu ce să bănuiesc.

Ieri, după ce am rezistat într-un video call cu un director sportiv care cred că nu era născut în 1992, când m-am apucat de meseria asta, şi care-mi ţinuse nişte lecţii [...] Am tăcut, am înghiţit şi trebuia să spună da sau nu. Nu mi-a spus nici da, nici nu, iar uite aşa se întâmplă în ultima vreme”, a povestit Mihai Stoica, potrivit PrimaSport.