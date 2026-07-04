Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB

Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a transmis din cantonamentul echipei că roș-albaștrii pregătesc mutări importante pe piața transferurilor.

TAGS:
FCSBMihai Stoica
Din articol

În această perioadă, lotul FCSB, condus de antrenorul Marius Baciu, se află în stagiul de pregătire de la Venray, Olanda, aproape de granița cu Germania. Mihai Stoica a ținut să ofere asigurări fanilor nemulțumiți de lipsa achizițiilor de până acum, precizând că patronul clubului este dispus să facă un efort financiar semnificativ pentru aducerea unor fotbaliști de top.

Negocieri dificile și intervenții externe

Potrivit lui Stoica, discuțiile din ultima perioadă au fost îngreunate de factori externi neașteptați, deși clubul acceptase condițiile cerute de impresari și echipe.

„Am avut ca niciodată nişte eşecuri în negocieri, am ajuns să dăm sumele cerute de agenţi pentru jucătorii respectivi, fiind înţeleşi şi cu cluburile, apoi n-au mai răspuns, ca după să aud că cineva a luat legătura <<Domnule, România altceva, că e nu safe în>>. Nu ştiu dacă e ziarist sau nu. Nu ştiu ce să bănuiesc.

Ieri, după ce am rezistat într-un video call cu un director sportiv care cred că nu era născut în 1992, când m-am apucat de meseria asta, şi care-mi ţinuse nişte lecţii [...] Am tăcut, am înghiţit şi trebuia să spună da sau nu. Nu mi-a spus nici da, nici nu, iar uite aşa se întâmplă în ultima vreme”, a povestit Mihai Stoica, potrivit PrimaSport.

Salarii atractive pentru jucători de valoare

În ciuda impasurilor recente, MM a zis că echipa urmează să finalizeze o primă mutare de urgență, urmată de aducerea altor trei nume sonore: „În niciun caz nu sunt jucători de umplutură, că sunt jucători pentru care Gigi va plăti sume foarte importante, vor veni pe salarii atractive, că altfel nu poţi atrage jucători din campionate mai puternice”.

Până la data de 10 iulie, când se va încheia cantonamentul din Țările de Jos, formația roș-albastră va susține două jocuri de verificare cu o încărcătură aparte. Primul meci este programat pe 5 iulie împotriva echipei belgiene Royale Union Saint-Gilloise, formație la care activează Darius Olaru. Al doilea test se va disputa pe 8 iulie, adversara fiind Al Jazira Club, echipă condusă de pe bancă de Cosmin Olăroiu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O femeie a renunțat la cariera de profesor și a început să vândă haine online. Acum câștigă până la 15.000 de lire pe lună
O femeie a renunțat la cariera de profesor și a început să vândă haine online. Acum câștigă până la 15.000 de lire pe lună
ARTICOLE PE SUBIECT
Vedeta lui FCSB s-a operat! Mihai Stoica a anunțat când revine: ”Astea sunt calculele!”
Vedeta lui FCSB s-a operat! Mihai Stoica a anunțat când revine: ”Astea sunt calculele!”
După 2 meciuri și 1 gol la FCSB, a plecat definitiv în Liga 3! Mihai Stoica credea altceva: ”Dau în scris că se face jucător”
După 2 meciuri și 1 gol la FCSB, a plecat definitiv în Liga 3! Mihai Stoica credea altceva: ”Dau în scris că se face jucător”
Mihai Stoica l-a dorit, Becali i-a spus "NU" apăsat. Argumentele din spatele deciziei patronului
Mihai Stoica l-a dorit, Becali i-a spus "NU" apăsat. Argumentele din spatele deciziei patronului
ULTIMELE STIRI
Ce a scos în evidență Didier Deschamps înaintea meciului Paraguay - Franța
Ce a scos în evidență Didier Deschamps înaintea meciului Paraguay - Franța
Canada - Maroc 0-1 | Ounahi deschide scorul
Canada - Maroc 0-1 | Ounahi deschide scorul
Virgil van Dijk și-a decis viitorul
Virgil van Dijk și-a decis viitorul
Cecul încasat de Sorana Cîrstea după eliminarea de la Wimbledon
Cecul încasat de Sorana Cîrstea după eliminarea de la Wimbledon
Florinel Coman a primit vestea: transferul, tot mai aproape!
Florinel Coman a primit vestea: transferul, tot mai aproape!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

Premieră după 88 de ani la Mondial: Capul Verde a intrat în istorie pe Miami Stadium în meciul cu Argentina

Premieră după 88 de ani la Mondial: Capul Verde a intrat în istorie pe Miami Stadium în meciul cu Argentina

Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”

Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”

122.500.000 de €, lovitura dată de Real Madrid!

122.500.000 de €, lovitura dată de Real Madrid!

Argentina, ce sperietură! Romero salvează campioana în prelungiri, Capul Verde pleacă acasă cu capul sus

Argentina, ce sperietură! Romero salvează campioana în prelungiri, Capul Verde pleacă acasă cu capul sus



Recomandarile redactiei
Canada - Maroc 0-1 | Ounahi deschide scorul
Canada - Maroc 0-1 | Ounahi deschide scorul
Cecul încasat de Sorana Cîrstea după eliminarea de la Wimbledon
Cecul încasat de Sorana Cîrstea după eliminarea de la Wimbledon
Florinel Coman a primit vestea: transferul, tot mai aproape!
Florinel Coman a primit vestea: transferul, tot mai aproape!
Virgil van Dijk și-a decis viitorul
Virgil van Dijk și-a decis viitorul
Antrenoarea cu apariții seducătoare în online și-a pierdut locul de muncă: ”Am plâns mult în ultimele două săptămâni”
Antrenoarea cu apariții seducătoare în online și-a pierdut locul de muncă: ”Am plâns mult în ultimele două săptămâni”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
CITESTE SI
Rusia a anunțat că a cucerit unul dintre ultimele bastioane de pe drumul către marile oraşe din Donbas, Ucraina

stirileprotv Rusia a anunțat că a cucerit unul dintre ultimele bastioane de pe drumul către marile oraşe din Donbas, Ucraina

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

O femeie a renunțat la cariera de profesor și a început să vândă haine online. Acum câștigă până la 15.000 de lire pe lună

stirileprotv O femeie a renunțat la cariera de profesor și a început să vândă haine online. Acum câștigă până la 15.000 de lire pe lună

Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis un nou cod galben de vreme rea pentru Capitală și alte șapte județe

stirileprotv Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis un nou cod galben de vreme rea pentru Capitală și alte șapte județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!