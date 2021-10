Mihai Stoica a confirmat că echipa sa nu va juca în Cupă! Atac dur la adresa lui Petrescu: „Succes în Țările de Jos!”

Vicecampioana României pierde astfel la 'masă verde' meciul cu FC Voluntari, programat miercuri de la 21:00, din cauza problemelor provocate de Covid-19, dar și în urma accidentărilor de la lot.

Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor a confirmat că meciul nu se va disputa, explicând că FCSB a informat deținătorii drepturilor care sunt condițiile în care echipa ar putea juca.

Mai mult, oficialul FCSB-ului a profitat de ocazie pentru a-l 'înțepa' pe Dan Petrescu, care a criticat cu vehemență decizia de a reprograma meciul roș-albaștrilor cu Farul din campionat.

„Și-ar fi amânat meciuri pe motiv de covid înainte să mănânce băiatul ăla liliacul!”

„În cursul săptămânii trecute am adus la cunoștința deținătorilor drepturilor TV că prima zi în care ne putem încadra în normele regulamentare (13 jucători apți, cu cel puțin un portar) ale Cupei României este joi, 28 octombrie.

Probabil fără acordul adversarilor noștri sau al adversarilor adversarilor noștri din viitoarea partidă de campionat, nu s-a putut schimba data din 27 în 28.

Prin urmare, meciul de miercuri nu va avea loc.

P.S. În locul celor de la CFR, aș fi acceptat să joc duminică cu Voluntari, după ce adversarii au jucat joi. Asta dacă i-a întrebat cineva dacă sunt de acord.

P.P.S. Pentru Mister Dan Petrescu, cel care are grija noastră și care și-ar fi amânat meciuri pe motiv de covid înainte să mănânce băiatul ăla liliacul : nu s-a amânat meciul nostru fiindcă avem accidentați. S-a amânat fiindcă am avut un focar (17 jucători + membri staff pozitivi) și n-am avut 13 fotbaliști apți așa cum am avut cu Mioveni. În rest, succes în Țările de Jos!”, a scris Mihai Stoica pe pagina de Facebook.

Declarațiile lui Petrescu

La o conferință de presă, Dan Petrescu a criticat decizia ca meciul FCSB-ului cu Farul să fie amânat, punctând că echipa sa nu a primit amânări în situațiile în care ar fi avut nevoie.

"E un caz incredibil! Cred că va crea un precedent. CFR a avut nevoie de amânări, s-au jucat foarte multe meciuri, mai ales acum doi ani, când jucam în cupele europene și aveam rezultate foarte bune. Când aveam nevoie de o amânare, nu interesa pe nimeni.

Mi se pare aiurea să amâni un meci pentru că sunt jucători accidentați. Eu știu că se suspendă pentru COVID, nu pentru jucători accidentați. Deci e o decizie care va crea probleme în continuare.

Cred că dacă voi avea jucători accidentați, voi cere amânarea meciului. Dacă ai numai cazuri de COVID și n-ai 13 jucători, mi se pare corect să nu joci. Dar dacă ai și accidentați, nu mi se pare corect", a spus Petrescu la conferință.