„Am avut și un penalty! A fost henț clar!” Declarațiile lui Petrescu după înfrângerea cu Alkmaar din Conference League

Campioana României are două înfrângeri și o remiză în Conference League, acolo unde se află pe ultimul loc. Karlsson a înscris singurul gol al meciului, în minutul 18, după o lovitură perfectă de cap. La finalul partidei, Dan Petrescu a comentat prestația echipei sale, arătându-se mulțumit pentru atitudinea jucătorilor săi, însă dezamăgit de rezultat.

Totodată, antrenorul ardelenilor a punctat că echipa sa ar fi trebuit să primească un penalty, după un henț în careu, care a trecut neobservat de central.

„Am avut și un penalty!”

„Sunt dezamăgit de rezultat, atât, restul nu. Echipa a jucat foarte bine, cred că meritam victoria în această seară, dar fotbalul se joacă pe goluri. Repriza a doua a fost toată a noastră, practic ei nu au avut nicio ocazie în a doua repriză, atitudinea a fost bună față de ultimul meci.

Meritam cel puțin un egal, dar ați văzut ce echipă bună au, chiar dacă în repriza a doua nu au avut o ocazie. Din păcate am luat un gol mult prea ușor.

Și cu Jablonec cred că am făcut prima repriză cadou, adversarii sunt puternici, fac pressing, la Jablonec meritam un egal, azi meritam un egal sau victorie și eram și noi mult mai în față. Acum e foarte greu să mai emitem pretenții, ținând cont că avem două deplasări foarte grele.

Dacă făceam și noi egal, eu zic că era încă deschisă. Păcat că nu am reușit să marcăm, am încercat să băgăm toți jucătorii de atac. Nu am fost foarte dur la pauză, știam valoarea lor, dar golul m-a supărat, nu aveau voie să dea gol cu capul acolo, aveam toți fundașii în careu.

În repriza a doua cred că am avut și un penalty, dar arbitrul dacă nu are VAR în Conference League, nu a văzut. Cred că a fost un henț clar, pe care nu l-am primit.

Noi trebuie să ne facem datoria în continuare și în campionat și în Conference League, băieții sigur sunt supărați acum, dar trebuie să ridice capul pentru că avem un meci foarte greu luni.

Nu i-a fost ușor să intre azi lui Petrila, a încercat maximum săracul, dar încă are dureri la picior, însă avem mare nevoie de el pentru meciul de luni”, a spus Dan Petrescu la finalul meciului.

„Am semnat un contract pe trei ani!”

Întrebat despre incidentul de pe banca tehnică, atunci când a avut nevoie de intervenția medicului echipei, Petrescu a dezvăluit ce i s-a întâmplat.

„Mi s-a blocat mâna, nu am înțeles de ce, de la stres. Mi s-a blocat și bine că a fost acolo Viorel (n.r. medicul echipei) că altfel nu știu ce făceam. Mi-a amorțit total, i-am zis că trebuie neapărat să mă miște”, a adăugat antrenorul.

Totodată, Petrescu a răspuns tranșant și zvonurilor conform cărora ar fi favorit să preia banca tehnică a naționalei României: „Am venit de o lună jumate, v-am zis, ce vreți să fac. Sunt antrenorul CFR-ului, am semnat un contract pe trei ani, victorii, înfrângeri sunt aici și voi încerca să aduc echipa cât mai sus”.