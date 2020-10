Mihai Rotaru a dat cartile pe fata si a dezvaluit cine face transferurile in Banie: "El are raspunsul final!"

Finantatorul oltenilor a vorbit despre toate etapele pe care le urmeaza clubul din Banie atunci cand transfera un jucator.

El a explicat pe la cati oameni trec CV-urile potentialilor jucatori care ar putea ajunge la Craiova. Rotaru a mentionat numele lui Sorin Cartu care vine cu propunerile, dar a spus ca decizia finala o are antrenorul .

"Am trei analisti, clubul are trei analisti. De acei trei nu stie nimeni. Doar eu si directorul economic. Noi nu avem un departament de scouting dezvoltat, aici suferim.

Vine Sorin Cartu si spune «avem un jucator». Nu m-am uitat la jucator, il dau la analisti. Daca are cel putin trei calitati peste medie specifice postului, il dau catre urmatorul, fara sa ma uit eu.

Cand avem mai multe pareri pozitive, il ia antrenorul. El are raspunsul final. Sunt fosti fotbalisti, da. Unul e roman si doi portughezi", a spus Mihai Rotaru pentru Digi Sport.

Mihai Rotaru a vorbit despre echipa lui Adrian Mititelu.

"Cu toate ca suporterii nu sunt de acord cu mine, eu sunt un fan al accesului echipei lui Adrian Mititelu pe «Oblemenco». Eu sunt un fan al promovarii echipei dansului in Liga 1. In Liga 1, fara 7 milioane de euro aportul tau, nu poate rezista. Sa demonstreze ca poate rezista. In oras nu e confuzie, Adrian Mititelu are o echipa cu suporteri, tocmai de aceea ii respectam. Toti ne tragem din aceeasi mama, ca sa zic asa. Fiecare considera ca are dreptate.

In Craiova nu exista confuzie, exista doar la nivel national, in zonele neutre. Nu vreau sa intru in chestii juridice. Revine in Liga 1, va fi spectacol, vor fi vanzari de bilete, 30 de mii de oameni la fiecare meci", a adaugat Mihai Rotaru.

Craiova a transferat in ultima zi de mercato 4 jucatori dupa ce Valentin Mihaila a semnat cu Parma. Ivan Mamut, Reagy Ofosu, Alexandru George Cimpanu si Mihai Capatana au ajuns sub comanda lui Cristian Bergodi. Oltenii sunt pe primul loc in Liga 1 cu 21 de puncte dupa 8 meciuri jucate.