Studenti la Universitate batuti de cei cu pregatire Academica! Mihai Mironica dupa prima infrangere a Craiovei in Liga 1: "Greu pentru Craiova fara arbitri!"

In seara in care a fost comemorat eternul numar 8, Ilie Balaci, Craiova a trait o a opta etapa trista, fiind invinsa de microscopica Academica dupa 7 etape cu victorii.

Apropo de comemorare, sa-i spuna cineva si lui Cristiano Bergodi ca Ilie Balaci nu este o legenda a acestui club. O spunea chiar si Minunea Blonda la un moment dat. Balaci este legenda unui club care a decedat si el, dar pe care unii insista sa-l tina-n geam pentru a atrage fanii spre noile lor cluburi.

Greu pentru Craiova fara arbitri. Fara un penalty, fara un gol din ofsaid, fara o piedica pusa adversarului de fluierasi, doar cu fotbal pe bune, e cam dificil. Multe socoteli ar putea fi stricate in fotbalul asta daca si cluburile astea pitice ar fi arbitrate corect, nu mai zic sa fie ele ajutate precum barosanele. Iata, Academica ar fi putut avea chiar 4 puncte dupa dubla cu FCSB si Craiova daca echipa clincenista/clinceniana era arbitrata corect si runda trecuta.

Am spus dupa victoria cu Dinamo ca si acela este un succes inselator pentru olteni, ca liderul nu este chiar de 7 victorii din 7. Confirmarea a venit rapid, Craiova a fost invinsa in lupta dreapta de o echipa cu potential mult, mult mai mic decat rasfatata tuturor, a diferitelor conduceri de federatie, a arbitrilor, a primarilor, a partidului.

Craiova are totusi cel mai bun jucator din campionat, dar acela nu este Cicildau, asa cum zice Hagi, cu orgoliul sau de parinte fotbalistic, ci e Bancu, mult mai mare decat postul lui. Felul in care Bancu se detaseaza, desi este pus fundas lateral, imi aduce aminte de cum Dan Petrescu domina campionatul in sezonul ‘90-‘91 desi era fundas lateral. Da, acum 30 de ani, Universitatea Craiova iesea campioana, dar ea avea cea mai buna echipa, nu si cel mai bun jucator.

Daca eram un voievod, il puneam pe Ilie Poenaru sa organizeze apararea cetatii de scaun. Stia sa apere zidurile, dar sa si sarjeze prin liniile inamice. Academica a castigat in consistenta si in atac prin aducerea printului scapatat, Rusescu, pasator decisiv si la marea ocazie din primul minut, si la golul lui Cascini, un alt pescuit de Poenaru de prin apele refuzatilor de alte cluburi.

Regula U21 loveste din nou. Academica l-a avut la finalizare la uriasa ocazie din primul minut pe un copil bagat acolo nu pentru ce fotbal stie acum si s-a pierdut total. Iar Craiova, salvata in rundele trecute de o intrare a lui Barbut, marcator decisiv atunci, n-a mai putut recurge spre final la aceasta manevra pentru ca Baiaram era de nescos, indiferent de cum juca.

Ma intreb cum se uita la aceste meciuri, remarcabil abordate de Ilie Poenaru, cei care l-au refuzat la examenul de admitere la scoala de antrenori, atunci cand totusi o treceau examenul pe o duduita anonima. Bine, nici nu cred ca se uita, probabil aleg ca si respectiva cuconita nenumaratele show-uri care ruleaza in serile cu fotbal pe canalele generaliste.

Mi-au placut la Craiova centrarile lui Vatajelu. A dat cu dreptul si cu stangul, de parca era un Ianis, centrarile la cele mai mari ocazii, cele ale lui Baiaram si Balasa. Si mai simt la olteni ca Ofosu va demostra rapid ca e mai bun decat Ivan. A, si ce eroare monumentala de casting e acest Mamut.

Doua observatii lingvistice pe final. Ma, de ce ti-ai dori o cacofonie punand inaintea Clinceniului aceasta denumire, Academica? Macar in Portugalia pun un “de” intre Academica si Coimbra. Si, in alta ordine de idei, cat de frumos suna romana cu “dulseata” a capitanului Academicii, Cebotaru. Cat de penibil e sa spui ca acest domn este un “strain”. Bine ai venit in patria noastra, Eugeniu.