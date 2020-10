Craiova a pierdut, dar Sorin Cartu ii ironizeaza pe cei de la FCSB! Ce spune oficialul oltenilor: "Daca faza asta era la alte echipe"

Imediat dupa infrangerea Craiovei din meciul cu Clinceni, Sorin Cartu s-a declarat dezamagit de prestatia echipei.

Oficialul Craiovei este de parere ca echipa nu a avut sansa, ratand foarte multe ocazii de a marca. Sorin Cartu si-ar dori ca echipa din Banie sa nu mai repete greselile din sezonul trecut, atunci cand Craiova a pierdut puncte cu echipe din playout.

"Am fi vrut sa vina mai tarziu infrangerea, poate ne trezim sa nu mai facem greselile de anul trecut, cand am pierdut foarte multe puncte cu echipe din playout. Eu zic ca nu meritam infrangerea, am avut ocazii de a marca pe care nu le-am avut la alte meciuri. Speram sa se indrepte situatia si sa urmeze o noua serie de victorii. Infrangerea face parte din joc, trebuie sa o acceptam"

"Am jucat modest, dar asta intra in atributiile lui Cristiano, sa va spuna el ce n-a mers. E un rezultat greu de digerat, Clinceniul parca mereu ne-o face, anul trecut ne-au batut 1-0, dupa am facut 0-0 cu Piturca, nu ne prea prieste foarte bine acest adversar. E o echipa greu de invins, acopera mult terenul, au dublaje si redublaje, o echipa constiinciosa, harnica, si-au luat si jucatorii pe care i-a dorit Poenaru, care e foarte bun ca antrenor. Pentru ce pretentii are Clinceniul e foarte bun. Noi am pierdut mingea in zone periculoase, prin jucatori care nu trebuiau sa faca asta, cum a fost si faza de la gol", a declarat Sorin Cartu la Digi Sport.

Sorin Cartu nu a ratat ocazia de a-i ironiza pe cei de la FCSB, spunand ca la faza in care Cicaldau a cazut in careu, alte echipe ar fi cerut penalty. Cartu a adaugat faptul ca noile transferuri vor aduce un plus pentru Craiova

"Daca faza cu Cicaldau era la alte echipe, se cerea penalty, se vorbea ca arbitrul e din nu stiu ce oras. Din punctul meu de vedere nici nu se pune problema de lovitura de pedeapsa. Cu introducerea lui Tudorie, Ofosu, Capatina, am fost mult mai periculosi, se putea echilibra jocul. Toate mingile au fost pe langa bara, poarta, nu a fost inspiratie in fata portii. Trebuie sa aduca un plus Ofosu si Capatina, au obligatia asta, Mamut nu intru in comentarii. Dar Capatina si Ofosu mi se par fotbalisti buni, mai mult ca sigur ne vor ajuta foarte mult si-si vor pune amprenta. Echipa e intr-o perioada de adaptare. Mai bine primeam gol in minutul 1 ca sa putem sa revenim! Nici nu stiu cum era mai bine."

