Victoria cu 2-1 obținută pe terenului Farului, duminică seară, aduce FCSB la două puncte de play-off, îl mulțumește pe Gigi Becali și îl face pe finanțatorul campioanei să se gândească deja la campania de achiziții din mercato. Care va conține cel puțin un atacant ca urmare a evoluțiilor dezamăgitoare ale lui Mamadou Thiam (30 de ani).

Lipsa lui Bîrligea a forțat aducerea lui Miculescu în centrul atacului, Becali neavând încredere că Thiam s-ar putea descurca pe acea poziție. Intrat pe teren în minutul 84 al partidei de la Malul Mării, vârful senegalez nu l-a convins nici de această dată pe omul care-l plătește. Pe cale de consecință, FCSB va mai înregimenta un vârf în iarnă, când și Denis Alibec ar putea părăsi gruparea roș-albastră.

Thiam îl forțează pe Becali să facă un nou transfer: "Doarme pe teren"

Deși a început bine aventura la FCSB, atacantul adus liber de contract după despărțirea de Universitatea Cluj are parte de criticile publice ale omului de afaceri din Pipera. În puținul timp petrecut pe teren la Ovidiu nu a făcut destule pentru a recâștiga încrederea antrenorului din lojă, care s-a grăbit, la finalul meciului, să-l treacă la capitolul pierderi:

"N-ai atacant! Am zis că avem trei, dar Alibec se operează, altul doarme pe teren... Thiam mi-a plăcut primele meciuri, acum doarme pe teren. Bă, fă, mă, ceva! Că ești atacant. Bine că n-am dat bani pe el", a spus Becali, la DigiSport, la puțin timp după succesul care l-a adus la doar două puncte de play-off.

Folosit în Youth League la mijlocul săptămânii, Alexandru Stoian a fost indisponibil pentru deplasarea din Dobrogea. Și a fost ironizat, la rândul său:

"Îl avem și pe Stoian, Stoian când am avut nevoie de el s-a îmbolnăvit. A răcit. Bă, eu n-am răcit de 10 ani, tu cum răcești la 18 ani? Când aveam eu 18 ani nu exista să se lipească de mine nici gripă, nici răceală", a punctat Becali, care, în lipsa lui Stoian, a fost nevoit să mizeze pe Toma timp de 96 de minute.

