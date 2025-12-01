Gigi Becali nu s-a ferit! Ce pregătește FCSB pentru meciul din Cupa României: „El o să joace”

SPORT.RO
FCSB va juca în Cupa României cu UTA, într-un meci din runda a doua a fazei grupelor.

FCSB s-a impus în fața Farului, scor 2-1, în runda 18 din Superliga și a urcat pe locul nouă în clasament, la doar două „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off.

Pentru roș-albaștrii urmează meciul din Cupa României de la Arad cu UTA, care va avea loc miercuri, 3 noiembrie, de la ora 21:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Gigi Becali a anunțat ce decizie a luat pentru meciul din Cupa României

Patronul FCSB-ului a explicat că FCSB va odihni titularii în partida din grupele Cupei României, care se va juca la Arad.

Printre jucătorii care vor evolua din primul minut în echipa campioanei României va fi și Vlad Chiricheș.

Jucătorul adus de FCSB în iulie 2023, liber de contract de la Cremonese, a jucat în doar 15 meciuri din acest sezon și nu a bifat multe minute.

„Chiricheș, dacă vrea (n.r. să rămână într-o funcție în cadrul clubului). Acum o să joace în Cupă. Stai să vedem că poate îl mai folosim. În Cupă nu va fi niciun titular. Mă interesează Cupa, dar o iau cu rezervele. Titularii nici nu fac deplasarea.

Vom juca cu toate rezervele, inclusiv Chiricheș. Dacă îl bagi pe Chiricheș, așa cum e el mai bătrân, mai lent, ăla ia mingea, o mai ține, o mai gâdilă puțin, are experiență. Singura lui problemă e de viteză, trupul lui nu mai are viteză.”, a spus Gigi Becali la fanatik.

Fundașul central, care s-a reprofilat la un moment dat pe postul de mijlocaș defensiv, are 126 de partide jucate în tricoul FCSB-ului, reușind cinci goluri și trei pase decisive.

Vlad Chiricheș este cotat la 300.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

