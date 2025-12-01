Gigi Becali nu s-a ferit! Ce pregătește FCSB pentru meciul din Cupa României: „El o să joace”

FCSB s-a impus în fața Farului, scor 2-1, în runda 18 din Superliga și a urcat pe locul nouă în clasament, la doar două „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off.

Pentru roș-albaștrii urmează meciul din Cupa României de la Arad cu UTA, care va avea loc miercuri, 3 noiembrie, de la ora 21:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Gigi Becali a anunțat ce decizie a luat pentru meciul din Cupa României



Patronul FCSB-ului a explicat că FCSB va odihni titularii în partida din grupele Cupei României, care se va juca la Arad.

Printre jucătorii care vor evolua din primul minut în echipa campioanei României va fi și Vlad Chiricheș.

Jucătorul adus de FCSB în iulie 2023, liber de contract de la Cremonese, a jucat în doar 15 meciuri din acest sezon și nu a bifat multe minute.