Gigi Becali a anunțat patru plecări de la FCSB

În ziua în care Andre Duarte a ajuns în România pentru a semna cu FCSB, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor a vorbit despre transferul fundașului portughez, dar și despre jucătorii care vor pleca în această iarnă de la campioana României.

Deși în primă instanță, finanțatorul de la FCSB a refuzat să dea nume, când a fost întrebat dacă este vorba despre David Kiki, Vlad Chiricheș, Malcom Edjouma și Denis Alibec, Gigi Becali a oferit un răspuns care pare să confirme că este vorba despre cei patru jucători: ”Probabil, cine știe”, a spus Becali la Fanatik.

Denis Alibec a ajuns la FCSB în vară, cu promisiunea că Gigi Becali nu îl va mai critica în spațiul public. Finanțatorul roș-albaștrilor nu s-a ținut însă de cuvânt, iar Alibec a jucat destul de puțin.

Alibec și-a făcut apariția în 13 meciuri în acest sezon, în majoritatea intrând pe gazn de pe banca de rezerve.