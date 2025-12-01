După ce în urmă cu trei zile garanta continuitatea cuplului Charalambous - Pintilii, Becali a plusat astăzi și a vorbit despre „prețul corect” pentru tehnicianul care mai are contract cu roș-albaștrii până în vara lui 2026.

Becali îi prevede un viitor strălucit lui Charalambous



„Lui Charalambous îi dau drumul doar pe 2-3 milioane în Arabia. Stai să mai luăm un campionat, să aibă trei titluri cu FCSB și apoi ia 5 milioane din China, ia 5 milioane din Arabia”, a spus patronul campioanei.



Elias Charalambous a fost instalat pe banca tehnică a campioanei României în martie 2023. În prezent, tehnicianul de 45 de ani are o medie de 1,82 puncte pe meci la cârma FCSB.

FCSB e neînvinsă de cinci etape, în care are trei victorii şi două egaluri.

