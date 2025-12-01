De-a lungul timpului, FCSB a cedat mau mulți jucători care nu au făcut față rigorilor patronului Gigi Becali, iar aceștia și-au revitalizat cariera în altă parte.

Este și cazul lui Jordan Gele, care a fost lăsat să plece la finalul sezonului trecut, după ce a fost adus ca soluție de avarie în iarna anului acesta.



Jordan Gele, de neoprit în Qatar la 33 de ani



Gele a fost adus în februarie 2025 de la Unirea Slobozia, în schimbul a 300.000 de euro, ca soluție de avarie în cazul în care Daniel Bîrligea nu este disponibil.

În puținul timp petrecut la FCSB, Jordan Gele s-a remarcat, reușind un gol și două pase decisive în 12 partide jucate în tricoul roș-albaștrilor.

Odată cu venirea lui Denis Alibec, Gele nu a mai fost considerat util și FCSB l-a lăsat să semneze liber de contract cu Al-Kharaitiyat, formație din liga a doua din Qatar.

Gele a explodat la noua sa echipă, unde a reușit să marcheze șapte goluri și să ofere trei pase decisive în nouă meciuri jucate.

250.000 de euro este cota atacantului francez de 33 de ani, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

